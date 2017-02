Manel Navarro se disculpa por su corte de mangas

De peor manera no ha podido arrancar la andadura del catalán Manel Navarro como representante de España en Eurovisión. Su corte de mangas en el plató pocos minutos después de su elección en la medianoche de este sábado, con Jaime Cantizano calmando los nervios al público presente, no es precisamente la mejor carta de presentación para un cantante y para su tema, Do it for your lover, para el que la Academia de la Lengua ha exigido que se interprete por completo en castellano.

Manel abrió su intervención en la presentación de la candidatura eurovisiva con sus disculpas "por un gesto inapropiado fruto de la tensión vivida en el momento de las votaciones". Navarro justificó que recibió "insultos" provenientes de una parte del público. Los seguidores de Mirela encajaron con poco sentido deportivo que el desempate entre las dos canciones que encabezaban la lista se dilucidara, como estaba previsto en la normas, con la decisión del jurado, que finalmente se decantó por el joven de Sabadell. Incluso un seguidor de la cantante que quedó en segundo lugar agredió a uno de los miembros del jurado, el locutor de Los 40 Xavi Martínez. Algunos presentes protestaban que su voto se decantara por el tema más promocionado en su emisora. El PSOE incluso presentaba ayer una pregunta en el Congreso de los Diputados al respecto.

Navarro aclaraba que el corte de mangas "no iba para España, ni para los eurofans", sino "para parte del público" que le hizo sentir "super mal en ese momento". "No se lo deseo a nadie lo que yo viví allí arriba", añadió. Para Manel, de 20 años, ir a la cita de Kiev el 13 de mayo es una "gran responsabilidad" y también una "grandísima oportunidad". El compositor y su equipo ha comenzado a pensar en la actuación en Ucrania, "que irá a la onda", y que mejorará la criticada puesta en escena del programa del sábado.

Ante el mal gesto en antena Navarro espera limar asperezas con los eurofans que se hayan sentido dolidos y acudirá a todos los eventos posibles "porque se lo merecen". Este año la principal cita internacional se celebra precisamente en Madrid. Sobre la recomendación de la RAE, el cantante asegura que Do it for your lover " va a quedar tal cual a no ser que se cambie alguna pequeña cosa". "La canción es íntegra en castellano menos una frase en inglés que se va repitiendo en el estribillo", ha aclarado, aunque la canción se compuso originalmente en inglés. "Yo supe del jurado el mismo día que todos", quiso desmarcarse de toda polémica.