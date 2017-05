Manel: "He quedado el último y es lo que hay"

Tras el gallo que quedó en la memoria de los espectadores y que a estas alturas va a seguir rondando por las redes sociales en forma de memes y vídeos virales, Manel Navarro se ha vuelto a España entre el desencanto y cierto disimulo de vergüenza. El joven de 21 de años de Sabadell aseguraba "haber hecho un trabajo muy bueno", pese a la clamorosa última posición en Eurovisión. "He quedado último y es lo que hay. Me voy con la cabeza bien alta. Me voy contento a casa. Al menos no hemos quedado los últimos en el voto del público. Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, para sentirnos orgullosos", expresaba al concluir la gala ante los medios españoles.

Sobre el gallo, justifica que no fue por estuviera nervioso, sino que se debió "a la mala suerte". "Hemos tenido un compañero, un gallito que ha salido. Es lo que hay. Cosas del directo. No sé por qué ha pasado. La verdad es que cuando he bajado del escenario me he reído por la mala suerte de que me tuviera que pasar hoy", señaló sin atisbo de autocrítica sobre su preparación vocal de cara a tan decisivo compromiso. Sobre ese incidente incluso bromeó en las redes con el vídeo de un gallo.

Como único gesto de autocrítica se permitió admitir que "a lo mejor la canción no ha gustado". "A mí me gusta la canción, la he compuesto yo. No hay que hacer un drama de esto. Ha sido una experiencia única y la voy a recordar siempre para bien, no para mal. Esto me da más fuerzas que nunca para seguir trabajando", fue su conclusión. Ante el futuro inmediato, Manel dice que toca enfilar su carrera musical, sus conciertos y un disco en preparación.

El gallo vino a empeorar una actuación que no había generado interés en los jurados nacionales. En la prueba del festival España ya había conseguido un cero. Los cinco puntos del televoto llegaron de países con muchos españoles residentes, que dieron este mínimo empujón. Alemania fue penúltima con 6 votos.

El gran fracaso de Manel Navarro se venía barruntando desde que fue elegido en una polémica gala de preselección.