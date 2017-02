Manitas a la obra

Desde el inicio de sus emisiones en abril de 2011, Divinity, fiel a su carácter innovador y pionero, ha venido incorporando a su oferta de programación nuevas tendencias sociales y estilos de vida, fomentando el knitting con el estreno del formato Tricotosas, promoviendo la milenaria disciplina del feng-shui en algunos de sus make over de decoración más emblemáticos y apostando por el movimiento de las microviviendas con sus nuevos docurrealities de nueva generación. El domingo 22 de enero llegaba al canal femenino el movimiento Do It Yourself, que se ha extendido a cualquier disciplina creativa imaginable, con el estreno del factual Comprar, restaurar, vender en la sobremesa dominical.

Huir de la fabricación en masa y de la despersonalización de los objetos cotidianos es la base de la filosofía 'hazlo tú mismo', un movimiento social cuyos adeptos, los apasionados en realizar creaciones con sus propias manos, están creciendo día a día en número y en disciplinas. El estilo de vida handmade abarca actualmente un amplio abanico de posibilidades, como la costura, el bricolaje, la jardinería, el scrapbooking y la reparación automovilística, entre otras disciplinas. Esta tendencia en auge en todo el mundo se ha convertido en una profesión y en un modelo de negocio para muchos de los makers, tal y como demuestran los expertos en restauración de Comprar, restaurar, vender.

En cada entrega de este docurreality, un trío de restauradores profesionales competirán entre sí para hacerse con las mejores piezas de una subasta al menor precio posible. Tras la adquisición, cada uno de ellos utilizará su talento creativo e imaginación para reparar y remodelar el objeto adquirido, dotándolo de un nuevo diseño y de personalidad propia e incrementando su valor. Su objetivo final será venderlo a coleccionistas, tiendas especializadas, clientes elitistas o a casas de subastas, logrando mayor beneficio económico que sus rivales.Utilizan su habilidad para transformar objetos arrojados al contenedor de basura en auténticas joyas de decoración. Bob, un restaurador; Jules y Robert, expertos en reciclaje; Mike y Joe, los artistas del neón; Tiffany, una diseñadora todoterreno; y Willy, especialista en reestructuración, son los protagonistas del nuevo factual de Divinity.

Fomentando la imaginación, el aprendizaje personal y el ahorro económico, Comprar, restaurar, vender incita también la sana competición entre los restauradores, unos auténticos manitas -como se diría antes, ahora son makers- cuyo propósito es, además de ahorrarse un dinerito, promover un estilo de vida diferente a través de un programa entretenido.