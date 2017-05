María Teresa Campos recibe el alta hospitalaria de su isquemia

La presentadora María Teresa Campos ya se encuentra en su casa después de una semana hospitalizada por una isquemia cerebral. La popular periodista forjada en Málaga, que cumplirá 76 años el próximo mes, recibió ayer por la mañana el alta médica tras permanecer ingresada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Según informaba su hija mayor, Terelu Campos, la dolencia le ha afectado a la visión de un ojo, pero no a la movilidad ni al habla. En su declaraciones ayer al salir del hospital María Teresa confesaba que los síntomas alertaron a su chófer, por lo que oyó en una campaña sobre el ictus en la que participó la presentadora en Mediaset. "Eso hizo que yo esté hoy aquí; que parezca que no me pasado nada, aunque me ha pasado mucho", expresó emocionada.

El equipo médico restringió las visitas y sólo tuvo contadas presencias en la habitación, como la del consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, quien en su momento respaldó a María Teresa con un nuevo contrato tras la cancelación al cabo de ocho temporadas y 660 entregas de Qué tiempo tan feliz. Campos se encuentra en su casa pero no se ha informado a su pareja, Bigote Arrocet, que está concursando en Supervivientes, ajeno a todo. La presentadora justifica que no quiere interferir en esa participación.