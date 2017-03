'El Ministerio...' descansará tras la tercera temporada

El productor ejecutivo de la serie de La 1 El Ministerio del Tiempo, el guionista Javier Olivares, defiende "no poner límites ni al humor ni al drama", porque considera que en España hay una tendencia a lo tibio que le parece un error que impide evolucionar. "En este país hay una tendencia a que el humor no sea crítico y a que el drama no duela, y eso me parece terrible, la ficción tiene que ser un entretenimiento, pero también un reflejo de la vida", ha declarado el productor y también novelista.

Pese al reconocimiento a su última serie, admite que la crisis afectó mucho a las productoras y a gremios como a los guionistas, donde hay mucho paro y se cobra menos ahora que hace treinta años, aunque no es precisamente su caso: "estaría bueno que un guionista metido a productor hiciera usura con el dinero del guionista". Sobre la acogida de El Ministerio del Tiempo analiza que lo importante es "no quedarse estancado, estar al día, reciclarse continuamente viendo cómo se hacen cosas dentro y fuera". Tiene prohibido usar estereotipos en sus series porque considera que ya está superada la etapa "del abuelo, la chacha andaluza o el gay" y siempre que han aparecido personajes del colectivo homosexual no recalcan su condición, sino "que son uno más dentro del guión".

Olivares insiste en que su premiada ficción para La 1 es "una serie donde se habla mucho de la sociedad española, de cómo es, de dónde venimos y qué somos". Tras el actual rodaje de la tercera temporada y con la incertidumbre de que pueda haber una cuarta entrega, el autor se plantea la posibilidad de un año sabático porque asegura que no puede "más" y tiene que descansar.