'El Minuto de Dios': 62 años de emisión y obra

Cada noche el rostro del sacerdote Diego Jaramillo aparece en millones de hogares colombianos con El Minuto de Dios, el programa más antiguo del mundo, con más de 60 años en el aire, y con el que se ha levantado una poderosa fundación de ayuda a los más necesitados en este país. A las siete en punto de la tarde los principales canales interrumpen su programación trufada de telenovelas, farándula y noticiarios para ofrecer una breve reflexión espiritual que con los años ha ayudado a erigir la labor social del televisivo El Minuto de Dios. En esa obra participan museos, universidades y hasta barrios enteros. El programa ha ayudado en estas décadas a 30.000 universitarios y decenas de miles de vecinos que habitan las casas que construyó el fundador de esta tele-obra social: el sacerdote Rafael García-Herreros, que trabajó hasta 1992 con las aportaciones de los millones de colombianos que lo veían a diario por televisión. Sus sucesores no cesan. Para financiar su obra García-Herreros creó en su momento El Banquete del millón, una cena austera a la que se invita a potentes donantes. "El Minuto de Dios quiso dar respuesta a todas las necesidades del hombre, ofreciendo un desarrollo integral, no hay ningún aspecto de la vida humana que se haya descuidado, desde el alimento a la salud, pasando por la educación o la cultura", explica el sacerdote Diego Jaramillo, sucesor de García-Herreros. El actual promotor,de 85 años, celebra el progreso social que han vivido miles de personas gracias a la obra de la fundación nacida desde los primeros compases de El Minuto de Dios. El espacio comenzó en la radio en 1950 y desde 1955, de forma ininterrumpida, por televisión. Bueno, casi, en 1963 el programa fue clausurado cuando se criticaron a los jueces que habían dejado en libertad a unos atracadores en un contexto de revuelo social en Bogotá. Aquel día se produjo la primera y única noche en la que García-Herreros no salió al aire, por orden del ministro de Comunicaciones. El sacerdote se distinguía por llevar una cruz torcida, y su tenacidad le llevó de inmediato a hablar con el entonces presidente colombiano, Guillermo León, quien dio permiso para que continuara el espacio a cambio de que no transcendieran lo sucedido en la suspensión.

Jaramillo , sucesor del fundador del programa, se mueve con desenvoltura entre ricos y menesterosos, jóvenes y mayores, eruditos y estudiantes. Se agarró a este minuto diario para contribuir a la paz en Colombia, especialmente cuando la violencia de la guerrilla de las FARC y la de los narcotraficantes sacudía el país. El fundador también utilizó su influencia para contribuir a que Pablo Escobar, el jefe del cártel de Medellín, se entregase a la justicia en 1991, una intervención que le valió no pocas críticas. Tras tras la firma del acuerdo de paz el padre Jaramillo subraya la importancia de ayudar al campo colombiano, castigado por los conflictos. En esa labor se centran buena parte de los esfuerzos del Minuto.