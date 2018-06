Mirtha Legrand, 91 años de edad y 50 años con un programa semanal

La televisión argentina celebra la emisión de su programa más longevo en antena: Almorzando con Mirtha Legrand cumple medio siglo en la parrilla. La actriz y presentadora que da nombre al programa, de 91 años, admite que es ya "una leyenda" después de alcanzar estos 50 años sin faltar cada temporada a su programa, un récord que deja bastante atrás a nuestro Jordi Hurtado.

Almorzando con Mirtha Legrand se emite los domingos por el Canal 13 de Argentina y apareció por primera vez el 3 de junio de 1968 por el Canal 9 de Buenos Aires con el nombre de Almorzando con las estrellas.

Desde entonces no ha variado sustancialmente su formato: una mesa, con Chiquita Legrand como anfitriona, y personalidades de diversos ámbitos invitadas a almorzar mientras son entrevistados y dialogan sobre temas de actualida. "Esto es único en el mundo: una conductora durante 50 años en el aire. Me parece un sueño", reconoce la presentadora, con un aspecto espléndido a sus 91 años y que no oculta su emoción ante estas bodas de oro de su formato. La gala con la fiesta de este cumpleaños se producirá el 4 de agosto.

Legrand no puede recordar todas las miles de figuras que han pasado por su mesa. Su nombre real es Rosa María Juana Martínez y comenzó como actriz en la década de los 40 y se hizo popular en los 50, cuando Eva Perón era la primera dama. Su consagración entre sus paisanos llegó con la película La Patota" (1960).