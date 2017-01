Movistar + ofrece la gala de los Globos, otra noche para 'Juego de Tronos'

En esta próxima madrugada, a las dos, hora española, arrranca en Los Ángeles la gala de los 74 º Globos de Oro, los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, y que en el apartado televisivo contempla a dos candidatos firmes, a Juego de Tronos como mejor drama; y a American Crime Story. El pueblo contra O.J. Simpson como mejor miniserie más otros galardones en interpretac¡ión.

A las 00.45 Movistar + conoceta con la alfombra roja en el canal #0 (dial 7), Movistar Estrenos (dial 31) y Movistar Series (dial 11). El noctámbulo Jimmy Fallon es el conductor de una edición en la que se intuye que habrá mucho protagonismo musical, de la mano de la película favorita de la noche La La Land.

La gala se podrá seguir en Movistar Estrenos y Movistar Series, con los comentarios de Raquel Sánchez Silva y de los colaboradores del programa Pool Fiction Isabel Vázquez, Carlos Marañón y Alberto Rey. Con Fallon parece que la gala se hará más llevadera que en otras ocasiones.

Entre los galardones televisivos Juegos de Tronos (HBO) no parece tener rival entre novatas revelación como Stranger Things (Netflix) y Westworld (HBO). En comedia, Transparent, de Amazon, se perfila como la favorita, frente a Mozart in the Jungle (Amazon) y la ya premiada Veep (HBO). En actor de drama puede ser la hora para Bob Odenkirk (Better call Saul, AMC) y en actriz, Evan Rachel Wood (Westworld). En interpretaciones de comedia de nuevo el Globo parece señalado para Jeffrey Tambor (Transparent) y para Julia Louis Dreyfus (Veep).

En miniseries American Crime Story es la más descatacada, con John Turturro en interpretación masculina por The Night of (HBO) y otra veterana, Charlotte Rampling, por London Spy (BBC). Como actor de reparto se encuentra otro ilustre, John Travolta, por American Crime Story.