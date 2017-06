Narcos y policías, la temática del momento en las cadenas

Hace unos meses eran las series ambientadas en otra época las que ocupaban la mayor parte de la programación. La Historia servía como eje central de las tramas amorosas más sonadas de la pantalla. Pero las modas cambian y en la actualidad en televisión hay un tema que se está convirtiendo en el más recurrente para las cadenas y las productoras: El narcotráfico. En el año 2008 en la televisión española hubo una serie que marcó un antes y un después en este género, Sin tetas no hay paraíso. La historia de amor de El Duque (Miguel Ángel Silvestre) y Cata (Amaia Salamanca) y todos los problemas que rodearon a la pareja fue seguida por más de cuatro millones de espectadores en Telecinco. Uno de los motivos de que el narcotráfico genere tanto interés es que de momento no es un tema que esté excesivamente tratado en la ficción española y que existe curiosidad por ver más allá de lo que normalmente muestran los medios de comunicación. Además las tramas generan tanta tensión que enganchan a la audiencia, que no quiere perder detalle hasta el final.

El hecho de que en los últimos años haya habido un boom de series con narcotraficantes como protagonistas tiene mucho que ver con el estreno de Narcos en Netflix. La plataforma de televisión estrenó la ficción que tiene a Pablo Escobar como protagonista en 2015. En España un año antes llegó a Telecinco El Príncipe. Protagonizada por José Coronado, Álex González, Rubén Cortada e Hiba Abouk consiguió más de seis millones de espectadores y situó en el mapa uno de los barrios más conflictivos de Ceuta. Esta serie producida por Mediaset y Plano a Plano demostró que en este país también se puede estar a la altura de las buenas propuestas televisivas. Tras no poder alargar más El Príncipe la cadena no quería dejar pasar la oportunidad de tratar este tema que ahora es una apuesta segura y hace unas semanas estrenó la miniserie Perdóname Señor. Cuenta con la actriz Paz Vega y el actor Jesús Castro, con experiencia en películas de narcotráfico, como protagonistas. Todavía faltan algunos capítulos por emitir pero ya se puede decir que se ha convertido en todo un éxito con más de tres millones de espectadores y liderando la noche de los miércoles.

Para cuando termine Telecinco ya prepara una nueva ficción con el narcotráfico como eje central. Se trata de Vivir sin permiso, que ya ha comenzado a rodarse en Galicia. El reparto está formado por José Coronado y Álex González (que vuelven a reencontrarse tras coincidir en El Príncipe), Carlos Hipólito y Unax Ugalde entre otros. Narra el declive de un líder poderoso, dominante y temido que ha controlado con mano de hierro durante años la comunidad en la que vive. Antena 3 no quiere quedarse atrás y también se encuentra en pleno rodaje de Fariña, la nueva serie de Bambú Producciones. Cuenta con un elenco formado por Javier Rey, Tamar Novas, Fran Lareu, Cristina Iglesias y Chechu Salgado y narra cómo la Galicia de los años ochenta estuvo a punto de convertirse en la nueva Sicilia. En proceso también se encuentra Gigantes, de Movistar+, dirigida por Enrique Urbizu y protagonizada por una familia que se dedica al narcotráfico y en la que de nuevo veremos a José Coronado.