Netflix estrena hoy la serie 'Ingobernable', con Maxi Iglesias

Una mezcla de House of Cards con El fugitivo es lo que propone Ingobernable, la serie mexicana que hoy llega a la plataforma on line Netflix y en la que Kate del Castillo (La reina del sur) interpreta a una primera dama que se verá envuelta en el escándalo de su vida. Su personaje, Emilia Urquiza, iniciará el proceso de divorcio de Diego Nava (Erik Hayser), presidente mexicano en la ficción, quien no tiene la más mínima intención de que su mujer lo abandone. Maxi Iglesias, el actor de Física o Química y Velvet, encarna en esta producción un personaje secundario.

La trama arranca cuando Diego Nava va a ver a su todavía esposa, ambos se pelean y el presidente acaba cayendo del balcón de la habitación de ella en un hotel, muriendo en el acto. Ella se da a la fuga y asegura que no lo ha matado. Medio país la está buscando, mientras la mujer intenta recomponer las piezas de aquello que ha pasado y evitar que la encuentren.

Con un guión trepidante, además de intriga política y muchas conspiraciones, tampoco faltan momentos para que los personajes se tomen un respiro y el espectador eche un vistazo a sus vidas amorosas.

Después de la telenovela Dueños del paraíso, que grabó en Miami, Maxi Iglesias esta vez se mete en la piel de Ovni, un hacker perseguido por la Interpol que vive sólo por y para sus ordenadores, y está muy solo hasta que una familia le acoge en la ciudad mexicana de Tepito.