Una Nochebuena poco innovadora en la que La 1 fue la más vista

La Nochebuena en televisión ya no sorprende. Pese a tildar la programación de especial las cadenas no se comen la cabeza y optan por repetir la fórmula de años anteriores o por hacer refritos de los mejores momentos del año. El pasado domingo la cadena más vista fue La 1, algo que indica que los espectadores quieren ver cosas nuevas en una de las noches en la que la mayoría de familias se sientan a la mesa con el televisor encendido. La pública ofreció contenido similar al de otras Nochebuenas pero se preocupó por grabar de nuevo los programas especiales y no emitir reposiciones. Este buen trabajo tuvo su recompensa y Telepasión y los conciertos de Raphael y Pablo Alborán fueron lo más visto de sus franjas horarias. Otra cadena que no cayó en las repeticiones fue Telecinco, que después de muchos años optando por programas musicales emitió una película dedicada a los más pequeños de la casa, Frozen, seguida por más de un millón de espectadores. Antena 3 fue fiel a los programas que emite cada 24 de diciembre, Lo mejor de cada casa y las mejores actuaciones de Tu cara me suena. Los refritos no gustan a la audiencia, son muestra de falta de innovación y de sorpresas. Por eso la principal cadena de Atresmedia se convirtió en la tercera opción de la noche. El esfuerzo de Cuatro por hacer un especial de First Dates no obtuvo buenos resultados. Es complicado seguir las conversaciones de los comensales del dating show mientras en casa se disfruta de la cena. Las reposiciones de Pesadilla en la cocina en La Sexta fracasaron por completo.