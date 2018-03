'OZ', una serie pionera de HBO regresa 20 años después

Será el descubrimiento para muchos espectadores de la serie que marcó la pauta a la HBO para producciones que llegaron al poco como las emblemáticas Los Soprano o A dos metros bajo tierra. La plataforma dejó a un lado las procedimentales y las adaptaciones literarias y se atrevió con osadía a los mundos propios, a la narración seriada de calidad, a los personajes de claroscuros y a los relatos crudos para un público adulto y exigente. Si hay que marcar el inicio de una ambición hay que poner en primer plano a OZ, estrenada en 1997 y que veinte años atrás comenzaba a fascinar a un público renovado en todo el mundo. La HBO en España ofrece bajo demanda por primera vez los 56 episodios de sus 6 temporadas. Es un reestreno de palabras mayores.

OZindaga en el interior de un presidio y es un título televisivo pionero en convertir a antihéroes como protagonistas absolutos de las tramas. La ficción creada por Tom Fontana fichó a actores pujantes al margen de la taquilla de Hollywood y el reparto principal lo conforman J.K. Simmons, Dean Winters, Lee Tergesen, Harrold Perrinau, Kirk Acevedo, Zeljko Ivanek, Eamonn Walker, Terry Kinney, Ernie Hudson o Rita Moreno, que en la pasadaa noche de los Oscar brillaba con luz propia.

La minoría musulmana tuvo su primera aparición en una serie de EEUU con 'OZ'

En la unidad experimental Ciudad Esmeralda de la penitenciaria de Oswald el espectador encuentra a un heterogéneo grupo de reos agrupados por clanes que conviven con los funcionarios que se ocupan de la seguridad y la organización de esta peculiar cárcel. Entre los convictos, no hay un líder claro, quizás con la excepción de Kareem Said (Eamonn Walker), un pensador musulmán que predica la abstinencia y la no violencia. La llegada de Said no podrá impedir los enfrentamientos continuos del mafioso Dino Ortolani (Jon Seda).

Algunos de los elementos que hicieron de OZ un relato único son sus personajes complejos y de moralidad ambigua, su reflexión, nunca ortodoxa, sobre el comportamiento humano con la reclusión, el inédito hasta entonces retrato de las relaciones homosexuales en televisión o la representación de minorías como la musulmana, que nunca antes habían tenido protagonismo en una serie estadounidense, con la voluntad de construir un relato lo más realista posible. OZ es un título contemporáneo del televisivo siglo pasado.