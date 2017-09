Otoño de estrenos y regresos

Las principales cadenas han entrado en la nueva temporada con músculo y la parrilla diaria está en marcha a la espera de los grandes estrenos. Tras las primeras novedades la programación se irá animando con el aumento de la audiencia nocturna tras las vacaciones escolares. A la oferta de los canales en abierto se unen cada vez con más fuerza las opciones de las temáticas y sobre todo el consumo on line de esperadas series que llegan de Estados Unidos y la novedad de la producción propia premium de la mano de Movistar +.

Al margen de la ficción la estrella indiscutible de este otoño, como lo fue en su origen, se presenta para La 1 Operación Triunfo, despertando así nostálgicos deseos en los que fueron y siguen siendo sus más fieles seguidores. Roberto Leal es su flamante presentador, y en el jurado figura Mónica Naranjo. No es la única apuesta que suscita esperanzas desde TVE: el regreso de Masterchef Celebrity con su segunda temporada cuenta con concursantes de excepción como Silvia Abril, José Corbacho o Carlos Baute, que se enfrentarán a las pruebas más duras del popular jurado del programa con osadía y mucho humor.

Los talents siguen de moda y el resto de cadenas lo demuestra. Tu cara me suena vuelve también, ya en su sexta temporada, y contará entre los aspirantes al premio final con Diana Navarro, cuya voz se lo pondrá muy difícil al resto de concursantes. En el jurado habrá cambios de nuevo, con la vuelta de Carlos Latre y Lolita. También en Antena 3 se estrenará a lo largo de este otoño una nueva apuesta, Me cambio de década, en la que sus participantes deberán adaptarse a las circunstancias y los medios de una época a la que los trasladará el programa. Su conductor será Arturo Valls, el más pluriempleado de los canales de Atresmedia.

El veterano 'GH'

En Cuatro el muestrario de concursos tiene al amor como gran protagonista y contará de nuevo con los tróspidos ¿Quién quiere casarse con mi hijo? y Granjero busca esposa. Por su parte, Telecinco trae de regreso un año más a su estrella habitual, Gran Hermano, que se acerca ya a las veinte ediciones y promete llegar más "canalla" que nunca con GH Revolution, la edición 18ª que enfila la culminación de su casting. En el espectro musical La Voz prepara nueva etapa e incorpora dos coaches nuevos: Juanes y el malagueño Pablo López.

En los nuevos formatos Antena 3 tendrá dos estrenos principales: El contenedor y Eso que te Ahorras. El primero tratará de demostrar cuantos objetos en realidad superfluos conservamos como imprescindibles y el segundo, con Pedro García Aguado como presentador, mostrará cómo ahorrar en el día a día. En Cuatro destaca Jesús Cintora, que llevará La línea roja, un programa de debate en el que dos anónimos con posicionamientos ideológicos absolutamente enfrentados contrastarán opiniones. También vuelve Samanta Villar, que comenzará nuevo programa en su característico estilo habitual. En el punto de mira, Fuera de cobertura, la reedición de Ven a cenar conmigo y el siempre exitoso Cuarto milenio que ha entrado en su 13ª temporada forman la artillería de Cuatro; Mi casa es la tuya acaba de regresar a Telecinco; y La Sexta ultima el regreso de El Objetivo y Salvados.

La batería de series

La continuación de la tercera temporada de El Ministerio del Tiempo se ha convertido en uno de los próximos alicientes en La 1, con una ficción española que está dando la vuelta al mundo en Netflix. Quedan siete nuevos episodios. Estoy vivo será una de las nuevas apuestas que TVE junto a Fugitiva y Traición, que contará n con Paz Vega y Ana Belén respectivamente en los papeles protagonista, además de Derecho a soñar, un drama diario para las tardes sobre el mundo de la abogacía que llegará ya a finales de año. En Estoy vivo, que se presentaba el lunes en el FesTVal de Vitoria, la fantasía y la investigación policial se unirán para contar la historia de un inspector de policía que muere en una misión y a quien se da la oportunidad de volver a la vida con otro cuerpo, con Javier Gutiérrez de protagonista.

En Antena 3, tras estrenar El incidente este martes, continuará la primera temporada de La Casa de Papel y se acerca el aplazado estreno de La catedral del mar, la historia medieval barcelonesa, narrada por Ildefonso Falcones y producida por Diagonal (Isabel), se centra en la construcción de la basílica de Santa María del Mar en Barcelona. Entre sus protagonistas destacan Michelle Jenner, Silvia Abascal, Pablo Derqui y Aitor Luna. Otra bala de Antena 3 es Fariña, producida por Bambú, que se centrará en el narcotráfico gallego de los años 80 y que está ultimando su rodaje. La otra serie de Bambú que viene a tomar el hueco de Velvet es Tiempos de guerra, con Amaia Salamanca y Álex Gadea, sobre el cuerpo de enfermeras en la Guerra de Marruecos. Antena 3 tiene pendiente ofrecer Apaches, adaptación de la reciente novela, con Paco Tous; y en breve comenzará a grabarse la nueva temporada de Allí abajo, que llegará en 2018.

Telecinco amplía también su lista de series con el estreno, esta vez parece que sí definitivo, de La verdad, una historia de suspense de una joven secuestrada que reaparece al cabo de los años y cuyos protagonistas son rostros tan reconocibles como Lydia Bosch, Jon Kortajarena y Elena Rivera. La comedia en Mediaset tiene también nueva producción con Ella es tu padre, estrenada este lunes y con Carlos Santos y el seductor Rubén Cortada al frente. También quedan pendientes capítulos de La que se avecina. Aún queda mucho enredo disparatado por deshilar en las vidas de los protagonistas de la longeva serie. Por último, la miniserie La infiel completa por el momento la próxima propuesta de ficción para Telecinco. En este caso es una recreación del drama de las mujeres occidentales captadas por el islamismo radical.

La apuesta de Movistar+

Mención aparte merecen las producciones españolas de las plataformas digitales, que ya hacen la competencia a las mejores cadenas con series como la aplaudida Las chicas del cable, de Netflix. La gran esperada en este apartado es el spin-off de Velvet, Velvet Colección, que nace de la mano de Movistar+ y promete enamorar de nuevo conservando buena parte de los personajes originales. El acuerdo entre la plataforma y Atresmedia ha permitido que los seguidores más de la popular serie de Bambú puedan disfrutar de una continuación, ambientada en Barcelona, y que se estrenará el 22 de septiembre. Junto a Marta Hazas o Javier Rey se incorporan Megan Montaner o Imanol Arias, que pronto retomará el rodaje de Cuéntame para La 1.

Pero la gran apuesta de Movistar no es sino La peste, llamada a estrenarse el 7 de enero y que antes se presentará en el Festival de cine de San Sebastián, todo un espaldarazo al proyecto. El premiado cineasta sevillano Alberto Rodríguez, director de La isla mínima, afronta la posproducción de los seis capítulos de una historia ambientada en la Sevilla del siglo XVI con una cruda historia de suspense y misterio. Los papeles protagonistas corresponden a Pablo Molinero, Paco León, Manolo Solo, Patricia López y la debutante Lupe del Junco. La peste ha contado con un presupuesto de 10 millones de euros y se ha rodado en un centenar de localizaciones a lo largo de nuestra comunidad.

Entre una y otra en Movistar+ aparecerá La zona, un thriller policíaco de los hermanos Sánchez-Cabezudo. La trama se centra en la figura del inspector Héctor Uría (Eduard Fernández), único superviviente del primer grupo de respuesta que acudió a un desastroso accidente nuclear ocurrido en el norte de España. Con esta ficción se busca trasladar a un escenario español catástrofes como la de Chernóbil o Fukushima. En clave de comedia la plataforma de Telefónica estrenará Vergüenza, con Malena Alterio.

Calendario en EEUU

En el panorama estadounidense entre lo más esperado se encuentra Young Sheldon, el 25 de septiembre en la cadena ABC, que explora la infancia del coprotagonista más carismático de The Big Bang Theory, cuya temporada 12 se inicia esa misma noche; la segunda temporada de This is Us, en la NBC, el 26; y la segunda temporada de Stranger Thingsen Netflix, que se estrena el 27 de octubre en todo el mundo. En esta plataforma el 8 de diciembre se descubre la segunda temporada de la premiada The Queen.

Entre lo más inmediato se encuentra el estreno en la pasada noche en el canal FX de lo nuevo de American Horror Story. A mediados de mes reaparecen veteranas series como Navy, Mentes criminales Ley y orden o NCIS Los Ángeles.