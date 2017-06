Pablo López y Juanes se sientan en 'La Voz 5'

Los talents no se van de vacaciones, sino que están en plena época de castings y encarando la producción de las primeras galas de cara a la nueva temporada. OT para La 1 ya se ha puesto en marcha y Telecinco adelanta las novedades de La Voz 5 que comenzará a grabarse en breve, con las audiciones a ciegas, con los 170 aspirantes seleccionados.

De nuevo habrá triple presencia andaluza en los coaches, y el malagueño Pablo López releva a Melendi en la entrante edición. El colombiano Juanes es el segundo fichaje, ya que releva a Alejandro Sanz. Se quedan en sus sillas el onubense Manuel Carrasco, que se incorporó en la cuarta etapa, y Malú, la única del jurado que se mantendrá en las cinco ediciones deltalent producido por Boomerang, de Telecinco. Por las sillas del programa ya han pasado David Bisbal, Rosario Flores, Antonio Orozco, los mencionados Melendi y Sanz y la italiana Laura Pausini, la única extranjera hasta este fichaje de Juanes. Los ganadores de La Voz en estos años fueron el manchego Rafa Blas, en 2012; el cántabro David Barrull, en 2013; el cordobés Antonio José, en 2015; y la gallega Irene Caruncho en vísperas navideñas del pasado año.

Por otra parte, el fenómeno de la noche de los viernes (plaza de privilegio que después, precisamente vino a ocupar La Voz kids), Tu cara me suena, en Antena 3, ha comenzado a preparar las galas de septiembre. Desde Atresmedia se confirma el mismo jurado que en la edición pasada, la quinta, con Angel Llácer, Chenoa, Lolita y Carlos Latre. Miki Nadal yMónica Naranjo relevaron a estos últimos en Tu cara no me suena todavía.

Manel Fuentes, que se reincopora a la radio, a Cadena Dial, en la próxima temporada, se mantiene como el presentador del espacio de famosos dedicados a la imitación.