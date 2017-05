Países Bajos retoma la gloria con la segunda gala eurovisiva

La gala la abre Serbia, con Tijana Bogicevic e In too deep , con cierta inspiración de Lady Gaga con toques étnicos eslavos, y que probablemente pasará también a la final, aunque sin grandes perspectivas. Con un perfil parecido Macedonia, en tercer lugar esta noche, envía a Jana Burceska y Dance Alone . El húngaro Joci Pápai, con Origo , cantará su tema en su idioma nacional, lo que le lleva también a ser uno de los protagonistas de esta semifinal que cerrará otro aspirante a ídolo juvenil, el israelí Imri con I feel alive , con un tema pop ya superado pero que le permitirá estar en el recuerdo de los votantes.

La otra actuación esperada de la noche, en 16º lugar, es la de Bulgaria, un país sin apenas relevancia hasta ahora en el encuentro musical que concita el interés en aficionados de todo el mundo. Kristian Kostov interpreta a lo Justin Bieber Beautiful mess , que ya ha llamado la atención con su videoclip. El búlgaro es el favorito en estos momentos junto a Portugal e Italia (ya clasificada directamente a la final con Francesco Gabbani y Occidentali's karma , el más aclamado en días atrás por las casas de apuestas). Por delante de Países Bajos participa Rumanía, con un dúo de gorgoritos en el escenario, Ilinca y Alex Florea, con Yodel it! , y que es otro de los finalistas casi seguros. En octavo lugar participa otra de las intérpretes a tener en cuenta para el sábado, Dinamarca, que presenta a una diva, Anja, con Where I am . Son los cuatro participantes más entonados en este jueves europeo.

Portugal se clasifica con expectativas

El lacónico Salvador Sobral, representante de Portugal, es el mejor posicionado para ganar Eurovisión. Este martes el luso, que sufre una delicada dolencia cardíaca, se clasificó con su balada Amar pelos dois, en una semifinal donde no se registraron grandes sorpresas. Suecia con Robin Bengtssonn y I can't go on; Australia, con Isaiah, Don't come easy; y Bélgica, con Blanche, City Lights, que partían favoritas, se clasificaron para la gala del sábado en el centro de Exposiciones en Kiev. La relación de finalistas la completan Moldavia (Hey Mamma, de Sunstroke Project), Azerbaiyán (Skeletons, de Dihaj), Grecia (This is Love, de Demy), Polonia (Flashlight, Kasia Mos), Armenia (Fly With Me, Artsvik) y Chipre (Gravity, Hovig). Se quedaron fuera Islandia o Letonia, que tenían opciones.