¿Quién es esa 'Paquita Salas' de la que hablan?

Cuando se trata de ficción es inevitable hablar de dos tipos de personajes: los que pasan sin pena ni gloria y se olvidan fácilmente, y los que se quedan para siempre en la memoria colectiva. En este último grupo se encuentra Paquita Salas. La serie de la plataforma online Flooxer, del grupo Atresmedia, sobre una representante de artistas anclada en los 90 no hace más que cosechar premios, aparte de las innumerables críticas positivas de expertos y seriéfilos. En la última edición de los Premios Feroz, sin ir más lejos, la webserie ha hecho triplete: se ha llevado los galardones de Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor Protagonista (Brays Efe) y Mejor Actriz Secundaria (Belén Cuesta).

Javier Calvo y Javier Ambrossi (La llamada) están detrás de este personaje y de su agencia de representación PS Management. En ella Salas vivió momentos de gloria durante los 90, cuando tenía jóvenes promesas de la industria en su cartera de clientes, y ahora trata de adaptarse a los nuevos tiempos con la colaboración de su asistente, Maüi Moreno (Belén Cuesta). Actualmente presume de que su actriz más longeva (no por edad, sino por tiempo en la agencia), que es Lidia San José (A las once en casa), a la que llevó 30 veces a Pasapalabra. Este es el punto de arranque de la trama, grabada en clave documental, que ha enganchando a miles de seguidores.

El día de su debut en Flooxer, el pasado 6 de julio, se convirtió en Trending Topic, y entre sus fans cuenta con numerosos rostros conocidos, como es el caso del actor Javier Cámara. El 22 de agosto dio el salto a Neox, aunque la audiencia no la respaldó lo suficiente como para continuar emitiéndose después del verano. Paquita Salas demostró en ese momento que es un producto hecho para su consumo a través de internet, no en una cadena convencional, como ocurre con otras webseries de éxito, ya que el consumo de ficción y el perfil del espectador han variado mucho en los últimos años.

Paquita, con todo, es una producción de autor, de calidad y que atrae a un público joven mayoritariamente. No sólo es una agente chapada a la antigua, poco amiga de las nuevas tecnologías, algo maleducada, muy segura de sí misma, con buen fondo y a la que es difícil no engancharse. Todo empezó como una broma de Instagram. Ambrossi y Calvo estaban en casa viendo Gran Hermano con la actriz Anna Castillo y con Brays Efe cuando se les ocurrió la idea de grabar un vídeo y compartirlo con sus seguidores en esta red social. El vídeo de quince segundos consiguió más de 1.500 'Me gusta' y sirvió para llamar a la puerta de Flooxer. La primer temporada se rodó en ocho días, incluye más de 60 cameos, como el de Macarena García (hermana de Ambrossi y ganadora del Goya por Blancanieves), y múltiples guiños a la profesión.