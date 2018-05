Paz Vega encuentra su sitio

Al pensar en los actores que formaron parte de series tan recordadas de la televisión española como 7 vidas o Compañeros el de Paz Vega no es uno de los primeros nombres que viene a la cabeza. Lo mismo sucede al hacer un repaso por las actrices ganadoras de un Goya. Protagonizar películas como Lucía y el Sexo, El otro lado de la cama, dar vida a Carmen o formar parte del reparto de cintas de Almodóvar no le sirvió a la actriz para encontrar un hueco fijo en la industria en España. La sevillana cuenta con un amplio currículum en la televisión y el cine de nuestro país, pero es uno de esos casos en los que una española con talento tuvo que hacer las maletas y marcharse a Hollywood para buscar su sitio. Y allí terminó viviendo catorce años. Durante el tiempo que vivió en Estados Unidos no dejó de venir a España. Aquí recibió premios, entre ellos la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla hace casi veinte años, ciudad de la que siempre se siente orgullosa. Pero siempre tenía que regresar para continuar con su carrera. Puede presumir de haber compartido cartel con compañeros como Adam Sandler, Colin Farrel, Shannen Doherty o Nicole Kidman, o de haber participado en la serie The OA de Netflix. Paz tenía claro que pese a los éxitos estadounidenses ella quería regresar a España. De hecho sus tres hijos Orson, Ava y Lenon, fruto de su matrimonio con Orson Salazar, nacieron en Madrid. A ellos siempre les ha transmitido su amor por su lugar de origen. Tras mucho meditarlo hace algo más de un año, decidió regresar a España junto a su familia para establecer su hogar en Madrid. Ahora, a sus 42 años, parece que Paz Vega comienza a tener el respaldo que en su día le faltó en su tierra.

Su resurgir español comenzó con Perdóname Señor, una de las ficciones de Telecinco más exitosas de los últimos tiempos. En la serie Paz Vega interpretaba a una monja que regresaba a su pueblo veinte años después de marcharse, una situación con la que se sentía totalmente identificada. Su siguiente proyecto fue Fugitiva, serie que acaba de terminar su rodaje y que actualmente se emite en La 1 los jueves por la noche. En este caso la sevillana da vida a Magda, la protagonista, una mujer acomodada que en un momento crucial de su vida ve cómo su mundo estalla en pedazos y es obligada a sacar a sus hijos de una situación extrema. Ahora en cada alfombra roja a la que acude es una de las más aclamadas y siempre da muestra de la elegancia que le caracteriza. Además en los últimos meses se ha convertido en una de las voces del feminismo y no ha dudado en formar parte de movimientos que denuncian el acoso sexual.

La última sorpresa llegó hace unos días al desvelarse su nuevo proyecto. RTVE anunció la participación de Paz en la próxima edición de Masterchef Celebrity. Se ha convertido en fichaje estrella del talent culinario, demostrando que ser una actriz internacional no está reñido con formar parte de un programa divertido y en el que tendrá que mostrarse tal y como es, sin interpretar ningún papel. Será una gran oportunidad para que la audiencia conozca más a la sevillana. Seguro que no faltará su acento andaluz. Una seña de identidad que nunca ha perdido.