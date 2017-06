"Pedir ayuda no es de débiles, es algo bueno y necesario"

Esta es la décima temporada de Hermano Mayor, la tercera para Jero García al frente del formato. El programa que se emite los viernes por la noche en Cuatro ha llegado con novedades como las incorporaciones de Carlos Vico, experto en supervivencia, y Patricia Llopis, asesora legal. También algunas de las imágenes se emitirán distorsionadas. Jero García afronta con ganas los nuevos casos en los que él y su equipo ponen todo su empeño en ayudar a los protagonistas.

-¿Qué novedades vamos a ver esta temporada?

-Una de las grandes novedades es que los espectadores van a escuchar las llamadas originales de las familias pidiendo ayuda al programa. Ahí es donde se ve la desesperación de los familiares. Con estas llamadas queremos reivindicar que pedir ayuda no es una debilidad, que es bueno hacerlo tanto a nosotros como a otros.

-¿Qué aportan Carlos y Patricia, los dos nuevos colaboradores?

-Carlos Vico es experto en supervivencia y sabe cómo aplicar la psicología en situaciones como las que vivimos nosotros. Patricia es asesora jurídica, abogada y me asesora a mí en aspectos donde yo me pierdo y a los chavales. Uno de los problemas de la sociedad es la falta de límites y el no saber las consecuencias de lo que hacemos, y Patricia ayudará a los chicos a conocer esas consecuencias.

-Algunos de los jóvenes que en anteriores temporadas fueron protagonistas, ahora vuelven para echarle una mano, ¿cómo ha sido el reencuentro?

-Yo estoy encantado. Mis niños vienen a echarme una mano y son un ejemplo para los nuevos casos.

-Uno de los aspectos de Hermano Mayor que más comentarios despierta es que parece todo muy fácil, que en unos minutos se resuelven los problemas...

-Sintetizar el proceso en poco más de cincuenta minutos de programa es complicado. Tendríamos que hacer un Hermano Mayor de 24 horas para que se viese todo. Hay casos que duran hasta veinte días y en ese tiempo realizamos muchas horas de terapia. Son tantas horas que podría asemejarse a una terapia de dos o tres años. Condensamos las semanas en horas y detrás hay mucho trabajo que no se ve.

-Uno de los mayores problemas de estos jóvenes es la falta de comunicación y al mismo tiempo tienen herramientas como las redes sociales, ¿qué papel juegan en estos casos las nuevas tecnologías?

-Hay estudios que demuestran que los chavales en la actualidad pasan más tiempo en casa pero a la vez pasan menos tiempo charlando con sus padres. Las redes sociales y las nuevas tecnologías no son malas, lo malo es hacer un uso abusivo de ellas y que nadie te eduque en ese uso. Todo lo que sea en demasía se convierte en un vicio y es ahí donde está el problema. Su buen uso es algo que hay que entrenar todos los días un poquito, no es fácil cambiar estos hábitos cuando no se hacen bien.

-¿Hay algún caso de esta temporada que destaque por su dureza?

-Hay un caso de dos hermanos que para mí ha sido en el que más he visto la violencia adosada en un núcleo familiar. En otro tuve que reducir a la persona por su agresividad y en otro encontré una pistola en la casa.

-Tomó el relevo de Pedro García Aguado hace tres temporadas, ¿cómo fue comenzar una nueva etapa de un programa que ya llevaba tanto tiempo en televisión?

-Nunca me he planteado que era una segunda parte. Para mí era algo nuevo. Lo único que me costó un poco más al principio fue adaptarme a la televisión, a las audiencias, te sientes un poco desubicado. Pero ahora ya me siento muy bien, soy cien por cien Jero García y lo que me preocupa es ayudar a estos chavales junto al resto del equipo.