Penaltis final 'Champions'

2016 ha sido un año de despedidas, de entretenimiento y de poca innovación en cuanto a formatos. Fútbol, el debate político y series copan las emisiones más seguidas del año.

Fútbol

El logro de la undécima copa de los merengues a costa de los rojiblancos el 28 de mayo en Milán supuso el partido más visto con 10.119.000 espectadores y un 61,9% de cuota. En los penaltis, los audímetros marcaron el récord absoluto del año, con 12.565.000 y un 77,2%. La prórroga fue seguida por 11.505.000. En la decepcionante Eurocopa, el partido más visto fue el Croacia-España con 10.726.000 seguidores (60,6%). La final de la Copa del Rey casi logró el mismo interés: el Sevilla-Barça fue seguido por 10.035.000 (49,8%).

Debates

Organizado por la Academia de la Televisión y moderado por Ana Blanco, Vicente Vallés y Pedro Piqueras, el debate del 13 de junio entre los cuatro líderes políticos, Mariano Rajoy (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos) rompió el audímetro con una audencia acumulada de 10.500.000 personas y un 57% de cuota. Emitido en17 cadenas, La Sexta fue la más seguida con 2.602.000. Después La 1, Antena 3 y Telecinco. La cita tuvo mayor interés que el debate del 9 de diciembre de 2015 ofrecido en Atresmedia, aquella vez seguido por 9.200.000 espectadores, en el que Soraya Saenz de Santamaría sustituyó al presidente del Gobierno.

Series

Las dos ficciones insignia de Telecinco y Antena 3, El Príncipe y Velvet, se despidieron este año por todo lo alto. El pasado 20 de abril 5.2123.000 espectadores (29,2%) vieron cómo Javier Morey (Álex González) lloraba la muerte de su amada Fátima (Hiba Abouk). Más feliz fue el desenlace de Velvet. La boda, por fin, de Ana y Alberto el 21 de diciembre fue vista por 4.302.000 fans y logró su máximo histórico de share con un 26,2%. Y llegó al 30,7 durante los 16 minutos de escenas en directo. Del resto de ficción, destacó el capítulo más visto de Allí abajo (3.939.000), el de La que se avecina (3.675.000), el desenlace de Águila Roja (3.661.000), y el final de temporada de Cuéntame (3.503.000).

Música

Barei y su Say Yay! sólo lograron el puesto 22 en el 61 Festival de Eurovisión, celebrado el 14 de mayo en Estocolmo, con un seguimiento de 4.883.000 personas (34,7%). Muy cerca se quedó El Reencuentro de OT; la primera entrega reunió a 4.702.000 fieles (24,8%), mientras que el concierto final, con cobra incluida, sumó 4.149.00 (27,5%). La quinta temporada de Tu cara me suena brilla la noche de los viernes, como lo hizo la cuarta en la que la victoria de Ruth Lorenzo en la final fue vista por 3.807.000 españoles. La cuarta edición de La Voz no obtuvo su mejor dato en la final sino en la última entrega de las Audiciones a Ciegas, con 3.519.000 espectadores.

Entretenimiento

El hormiguero de Pablo Motos sigue siendo el rey; tiene el récord de programa con más 'minutos de oro' del año y obtuvo su máximo con la vuelta de Laura Pausini a España tras La Voz el 2 de marzo (3.444.000). MasterChef 4 disparó su media en su final (3.789.000) el 29 de junio con Virginia como ganadora. En cuanto a realities, Supervivientes resurgió con 3.685.000 espectadores en su final, GH VIP también triunfó con 3.622.000 , pero por contra Gran Hermano 17 ha caído en picado.