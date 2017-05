Portugal y Suecia inician hoy su camino eurovisivo

Italia es la favorita de este año en Eurovisión, pero hoy participan los dos cantantes que se lo van a poner difícil a Francesco Gabbani y Occidentali's karma. Portugal, uno de los países más veteranos en el festival pero que no sabe lo que es entrar siquiera entre los cuatro primeros puestos, le disputa el papel de favorito a los italianos con Salvador Sobral (entre El Cigala y Pablo Alborán) y la dulcísima balada Amar pelo dois. La canción lusa, tan nostálgica como las brumas del país vecino, se barrunta como la sorpresa de Eurovisión 2017. Sobral se ha reservado hasta el último momento ya que sufre una dolencia cardíaca y sólo ha efectuado un ensayo de cara a la actuación de esta noche.

La 2 ofrece a la nueve esta primera semifinal desde Kiev, con 18 participantes de los que saldrán los diez primeros finalistas que acompañarán el sábado al Big Five (grupo donde se encuentra España) y la anfitriona.

Suecia abre la relación con Robin Bengtsson, a lo Justin Timberlake, y I can't go on, que es la tercera favorita en discordia por el título. El público español, junto al de Italia y Reino Unido vota hoy con las naciones participantes y presumiblemente llevará en volandas al portugués, que actúa el noveno, al filo de las diez de la noche, y al sueco. Los otros favoritos a tener en cuenta son el australiano Isaiah, con Don't come easy, que interviene en tercer lugar; la belga Blanche, con City Lights, en quinta posición; la islandesa Svala, con Paper, en 13º lugar; y cierra Triana Park (sí, así se llama el grupo tecno), representantes de Letonia con Line, con muchas papeletas para clasificarse. Estos son los que tienen el pase encarrilado y los demás tendrán que disputar sus bazas ante el directo del público de Kiev y el medio centenar de millones de espectadores que estará pendientes de esta primera semifinal.

El orden completo es: Suecia, Georgia, Australia, Albania, Bélgica, Montenegro, Finlandia, Azerbaiyán, Portugal, Grecia, Polonia, Moldavia, Islandia, Chequia, Chipre, Armenia, Eslovenia y Letonia