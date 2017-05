Portugal se acerca a la victoria en Eurovisión

El lacónico Salvador Sobral, representante de Portugal, es el mejor posicionado para ganar Eurovisión junto al italiano Francesco Gabbani y su 'Occidentali's karma'. Este martes el luso, que sufre una delicada dolencia cardíaca, se clasificó con su balada 'Amar pelos dois', en una semifinal donde no se registraron grandes sorpresas. Suecia con Robin Bengtssonn y 'I can’t go on'; Australia, con Isaiah, 'Don’t come easy'; y Bélgica, con Blanche, 'City Lights', que partían favoritas, se clasificaron para la gala del sábado en el centro de Exposiciones en Kiev. La relación de finalistas la completan Moldavia ('Hey Mamma', de Sunstroke Project), Azerbaiyán ('Skeletons', de Dihaj), Grecia ('This is Love', de Demy), Polonia (Flashlight, Kasia Mos), Armenia ('Fly With Me', Artsvik) y Chipre ('Gravity', Hovig). Se quedaron fuera Islandia o Letonia, que tenían opciones según los eurofans.