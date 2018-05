Ante el 'Presunto culpable'

Presunto culpable es una serie de Atresmedia protagonizada por Miguel Ángel Muñoz que acaba de concluir su rodaje en el País Vasco. Para el conocido actor murciano que para Antena 3 protagonizó Sin identidad y El síndrome de Ulises tras alcanzar su primer impacto con Un paso adelante, esta es una nueva oportunidad para mostrar su lado más dramático. Durante una temporada para la cadena privada participó en su serial de sobremesa Amar es para siemre.

Mundaca, San Juan de Gaztelugatxe, la ría de Guernica, el Faro de Machichaco, Bermeo, el cementerio de Arteaga o algunas calles de Bilbao han servido de escenario de esta ficción que emitirá Antena 3 en la próxima temporada y que gira en torno a un crimen sin resolver en el que la inocencia o la culpabilidad del protagonista queda en el aire como trama principal.

Junto a Muñoz el reparto lo encabezan Susi Sánchez, Elvira Mínguez, Tomás del Estal, Josean Bengoetxea, Teresa Hurtado de Ory, Irene Montalá y Alejandra Onieva. "He conocido una parte de España que, para mí, era desconocida. He comido extraordinariamente bien, me han tratado como en mi casa y también he aumentado mi tolerancia al frío y al tiempo complicado que hay por allí", adelanta Miguel Ángel, quien está "muy orgulloso" del trabajo de todo el equipo e impaciente por que vea la luz.

"Rodar en Euskadi nos ha aportado paisajes y localizaciones excepcionales y nos ha permitido descubrir actores vascos magníficos que dan autenticidad", destaca a su vez el productor ejecutivo, Aitor Montánchez.

La serie ambientada en un pequeño pueblo pesquero del País Vasco está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Boomerang TV, que en Sevilla sigue rodando la primera temporada de La otra mirada, para TVE, que se encuentra ya en emisión. Entre los proyectos de Boomerang para Atresmedia figuran El tiempo entre costuras, Mar de plástico y, en especial, el veterano serial El secreto de Puente Viejo.

En el caso de la historia de Presunto culpable Muñoz es Jon Arístegui, un investigador que vive en París y que tras un suceso se verá obligado a volver al pueblo donde nació, donde se enfrentará a la desaparición no resuelta de su novia Anne.

La responsable de Ficción de Atresmedia, Sonia Martíez, asegura que esta serie ha superado las expectativas del grupo y destaca que "el entorno en el que transcurre, un protagonista más, es cautivador y transmite tanta fuerza como la que tiene la propia historia". La labor de Martínez se ha visto respaldada por éxitos internacionales como La casa de papel o Vis a vis. Atresmedia ha creado una línea de ficción extrena, Atresmedia Studios, que ha arrancado con El embarcardero, para Movistar +, con gran parte del equipo de La casa de papel.

Antena 3 estrena otra esperada serie para este miércoles, la adaptación de La catedral del mar, con Michelle Jenner y Aitor Luna.