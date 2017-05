Risto se la juega al amor

Propuestas matrimoniales, reencuentros, reconciliaciones, rupturas sentimentales, sorpresas, declaraciones, pruebas de fidelidad, selección de pretendientes, speed datings extremos, ultimátums e historias de amor que traspasan fronteras son algunas de las historias que se contarán a lo largo de las tres horas y media que dura All you need is love… o no, el nuevo programa de Telecinco conducido por Risto Mejide y cuyo formato puede considerarse un híbrido entre Lo que necesitas es amor y Sorpresa, sorpresa.

Tras el éxito que ha cosechado la última ficción de Mediaset, Sé quién eres, que escribió su punto y final la semana pasada, Telecinco necesitaba una propuesta que pudiera competir con el liderazgo de Allí abajo la noche de los lunes. El vacío que ha dejado la serie será ocupado por Risto Mejide y Al you need is love...o no. Un programa que liderará el publicista y que pretende "ayudar a la gente a ser más feliz, bien sea encontrando el amor... o deshaciéndose de él de una vez por todas."

Mediaset ha preferido enfrentar el programa de Mejide a 'Allí abajo', la exitosa serie de Antena 3

Después de triunfar con Chester in love, el presentador y publicista vuelve, en esta ocasión al prime time de Telecinco, con All you need is love...o no, que se estrena esta noche. Para ello contará con colaboradores fijos como David Guapo e Irene Junquera, además de Elisa Mouliáa, Raquel Sastre, Manu Sánchez y América Valenzuela, quienes centrarán todos sus esfuerzos en hacer realidad las peticiones de cada invitado, tanto si tiene pareja, como si no.

Risto asegura que en este nuevo espacio va a seguir manteniendo la esencia que siempre le ha caracterizado: "Me han dicho que soy el presentador, pero sigo siendo yo. El mismo que busca la verdad sobre un Chester, pero ahora con gente no necesariamente famosa. El mismo que emite su juicio en un talent show, pero ahora no sobre habilidades artísticas. A la gente que ha seguido mis artículos y mis libros no le va a sorprender nada verme ahí, porque hay mucho de mis escritos en este programa. En All you need is love... o no me enfado, me emociono, me río, opino, me mojo, pregunto y aprendo como nunca. Y espero que le pase lo mismo a la audiencia. Los espectadores pueden perdérselo, pero igual luego se arrepienten cuando alguien les cuente lo que sucedió", afirmó Mejide el día de la presentación.

Con esta renovación de parrilla, los lunes vuelve a existir una importante batalla. El foco de atención estará en la disputa entre Allí abajo y All you need is love... o no, adaptación del formato holandés que ha dado la vuelta al mundo y en el que se abordan grandes historias de amor de todo tipo: de pareja, fraternal, filial y de amistad incondicional.

Producido por la cadena en colaboración con Zeppelin TV (Endemol Shine Iberia), el espacio incluirá también distintas secciones a cargo de su extenso equipo de colaboradores e incorporará por último una mesa de debate desde la que el presentador introducirá los casos al público y comentará junto a su equipo las reacciones de los protagonistas. Estos elementos distintivos junto a una espectacular puesta en escena y la resolución de todos los casos en plató marcarán la dinámica del programa.