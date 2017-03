Robert Kelly, el padre abrumado

El profesor estadounidense de política y experto en Corea del Sur Robert Kelly se ríe de sí mismo: él y su familia se convirtieron en un fenómeno de las redes sociales en los últimos días después de que sus hijos irrumpieran de repente en su oficina mientras concedía una entrevista en directo a la franquicia estadounidense de la BBC. Y con ellos, su mujer para llevárselos con gesto desesperado.

El vídeo se hizo tan viral que la BBC ha vuelto a entrevistarlo, esta vez con la familia entera. El propio Kelly convocó una rueda de prensa en Pusan, la segunda ciudad de Corea del Sur, para explicar lo sucedido, acompañado de su mujer, Kim Jung-a, de su hija Marion, de cuatro años, y su hijo James, de nueve meses. Tras estos días inundados de peticiones de entrevista, el experto confía en "volver a la normalidad".

"Somos una familia totalmente normal". Dos niños dan muchísimo trabajo, "por eso quizá el vídeo ha tenido tanto eco entre los padres. Nos sentimos halagados por los amables comentarios sobre nuestros niños", expresaba el prfoesor, asegurando que él y su esposa están felices de que "la metedura de pata familiar haya hecho reír a tanta gente".

El propio protagonista considera divertido lo sucedido. "Lo vi como el resto de la gente", pero temía que la BBC no volviera a contar con él. Al contrario, Kelly se ha convertido ahora en un popular contertulio y su familia se está disparando como un fenómeno mediático, como ejemplo del caos cotidiano que impera en una familia con hijos.

Kelly concedía una entrevista a la BBC vía Skype desde Pusan cuando accedían a su despacho su hija bailando y al poco su bebé James en un andador. La mujer del entrevistado entraba corriendo y se llevaba a los pequeños como podía. El vídeo no sólo hizo reír, sino que fue objeto de numerosos análisis. Algunos se preguntaron incluso si Kelly no se había levantado del asiento porque no llevaba pantalones, o se confundió la esposa con una niñera. La mujer de Kelly estaba en la sala de estar siguiendo en directo la entrevista cuando se sorprendió con el descuido al aparecer los niños en la pantalla, de ahí que llegara corriendo.