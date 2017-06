Roberto Leal y las historias de amor en un hotel suizo

De Alcalá de Guadaira a la idílica población suiza de Davos. El periodista Roberto Leal, presentador de España Directo, se encargará en La 1 de un programa de amor, Hotel Romántico. Un dating show con tintes de reality en el que 24 personas buscarán el amor entre aires y paisajes de los Alpes.

Siguiendo la estela de First Date y de la veterana sección de Juan y Medio en Canal Sur, TVE ha preparado la estancia de doce hombres y doce mujeres, todos ellos mayores de 50 años, que no se conocen entre ellos, en el Schatzalp Hotel. Los huéspedes realizarán numerosas actividades para conocer cómo congenian sus caracteres, en esta propuesta un tanto heterodoxa para la cadena pública. Leal será el narrador mientras Elías Torrecilla y Reichel Delgado se encargarán de hacer de 'cupidos' y se esforzarán en que los participantes se impliquen. Los huéspedes han sufrido mucho en su estado de soledad y La 1 intenta darles esa oportunidad que no esperan. Un programa que se enfoca hacia las historias humanas con la intención de contemplar de qué manera se puede remontar si se dan las circunstacias idóneas.

'Hotel Romántico' es un formato belga que aborda el problema de la soledad

Davos, un apartado pueblo al norte de Suiza (donde se han celebraron negociaciones de paz, como las de Palestina o de Colombia), es un lugar donde se dan esas condiciones idóneas para hallar el amor. El programa para el prime time de La 1 está elaborado en colaboración con DLO Producciones.

Durante su estancia en el paraje alpino los participantes se someten a dinámicas que les permitirán y vivir experiencias, rompiendo todas sus barreras personales. No habrá eliminaciones, por lo que todos estarán juntos y el premio será alcanzar la amistad con los compañeros de convivencia.

El formato de Hotel Romántico pertenece a un canal privado belga, Vier, que emprendió el problema de la soledad en las personas de edad madura "a través de una óptica divertida, optimista y respetuosa", promete TVE.

El amor parece haber tomado un lugar preferente en la parrilla. Canal Sur lleva más de quince años buscando parejas en las tardes. Es el contenido más visto de la cadena. Los dating shows en España han regresado con fuerza desde First Dates aunque formatos como All you is love... o no, no funciona como estaba previsto.