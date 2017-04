Rusia abandona el Festival de Eurovisión

La televisión estatal rusa no retransmitirá este año el Festival de Eurovisión que se celebrará en Kiev en mayo debido al veto de las autoridades de Ucrania a la representante elegida por este país, la cantante Yulia Samóylova, que iba a participar con el tema pop 'Flame is burning'. El Canal 1 de la TV rusa informó este jueves que había recibido una carta de la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del certamen, que lamentaba no haber podido solucionar el problema del veto. “Consideramos el rechazo de la parte ucraniana absolutamente sin fundamento y un intento de Ucrania de politizar el concurso, mientras que el objetivo de sus 62 años de historia ha sido unir a los pueblos”, expone la cadena rusa.

Ucrania justifica que Samóylova actuó en Crimea, territorio anexionado por Rusia, lo que le impide según las autoridades ucranianas acceder al país. La UER propuso que la cantante (en silla de ruedas por una enfermedad) participara por videoconferencia desde Moscú o que se eligiera a otro representante, pero ambas soluciones son “inaceptables” para la televisión rusa, por lo que no participará en Eurovisión 2017.