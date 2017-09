"Salir en la tele está siendo un tsunami de emociones"

álvaro Chacón ha emocionado a la audiencia con su deseo de ser padre por encima de todas las adversidades que él y su pareja se han encontrado por el camino. Este policía local de La Línea de la Concepción es uno de los protagonistas de Héroes, más allá del deber, el docu-reality de Cuatro en el que cinco profesionales de los servicios de seguridad y urgencias de nuestro país muestran su día a día en sus trabajos y también en el ámbito de sus vidas privadas. El programa acaparó la atención de la audiencia con su primera entrega la semana pasada.

-Cuando le plantearon ser uno de los protagonistas de este docu-reality, ¿no sintió pudor por mostrar su vida personal?

-Sí, pero pensé que el interés por que la gente conozca cómo se realiza mi profesión es más importante. En cuanto a mi vida, sale lo que yo quiero que salga, claro está, pese a que tuvimos a la cámara 24 horas pegada detrás de nosotros. También puede servir a muchas parejas que están deseando tener hijos y se encuentran inmersos en medio de tratamientos de fecundación, procesos de adopción... No tiene que ser un tema tabú ni mucho menos, hay muchas parejas en nuestra misma situación.

-Pero, sin buscar la fama, tener que soportar, como usted dice, una cámara detrás 24 horas, tiene que ser duro.

-Yo he soportado, y el equipo también me ha soportado a mí, claro (risas). Yo trabajo en un barrio de los denominados conflictivos de La Línea y conocer cómo se desarrolla la labor de la policía local allí, que lo conozca el ciudadano de a pie, puede ser muy beneficioso. La colaboración ciudadana es fundamental en nuestra labor. En cuanto al tema de mi casa, por qué no mostrar todas las trabas que se ponen a las parejas que quieren adoptar en este país, las dificultades, los escollos, lo mucho que tenemos que esperar. A ver si con ello conseguimos que se agilice todo este proceso, que ya toca.

-¿Su familia estuvo de acuerdo siempre con que saliera en un programa de la tele?

-Sí. Hoombre, al principio pudieron pensar que estaba un poco loco, pero creo que a la larga compensa. Ya le digo que yo lo veo como una plataforma importante, tanto de mi profesión como de mis circunstancias. Es una manera de que la gente se conciencie de alguna forma.

-¿Y cómo está siendo la experiencia de ser conocido, de pasar del anonimato a salir en la televisión?

-Uuuf, salir en la tele está siendo un auténtico tsunami de emociones. La gente me para por la calle y me dan apoyo o me comentan que están en mi misma situación o parecida. Se identifican mucho conmigo.