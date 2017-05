Salvador Sobral, “el gran héroe” de los portugueses

La bella letra de la balada ‘Amar pelos dois’

Ésta es la letra de la canción portuguesa ganadora del Festival de Eurovisión 2017, una balada de desamor y reencuentro creada por Luisa Sobral para que la cantara su hermano Salvador. Una minimalista composición, sin estribillo y con una melodía apenas marcada:

“Sí un día alguien pregunta por mí/ di que viví para amarte/ antes de ti, sólo estaba cansado/ y sin nada para dar.

Cariño, escucha mis plegarias/

Pido que regreses, que me vuelvas a querer/ Sé que no se ama solo/ Tal vez poco a poco vuelvas a aprender.

Cariño, escucha mis plegarias/

pido que regreses, que me vuelvas a querer/ Sé que no se ama solo/ Tal vez poco a poco vuelvas a aprender.

Si tu corazón no quiere ceder/ no sentir la pasión, si no quiere sufrir más/ sin planear lo que vendrá después/ mi corazón puede amar por los dos”.