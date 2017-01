Samanta Villar: "Tener hijos es perder calidad de vida"

La primera protagonista de 21 días, Samanta Villar, ha sido madre de mellizos mediante una ovodonación, y ha compartido su experiencia en el libro Madre hay más que una, para romper los tópicos y tabúes que existen alrededor de la maternidad y de la picaresca de las donaciones.

"Hay un relato único de la maternidad como un estado idílico, que no coincide con la realidad y estigmatiza a las mujeres que lo viven de manera distinta", señala la periodista. "Tener hijos es perder calidad de vida. Yo no soy más feliz ahora de lo que era antes", asegura, no obstante, añade que "hay momentos que dices: son preciosos. Una cosa no quita la otra". Por ese motivo decidió contar la maternidad "de verdad", sin ocultar "la dureza, las dificultades extremas, los inconvenientes insoportables y el sacrificio estratosférico", porque como "nadie te cuenta lo que es en realidad la maternidad, tomas una decisión engañada". "Abandonemos ya esta idea de que la maternidad es el último escalón en la pirámide de felicidad de una mujer", proclama.

Villar recuerda que desde 2006 tenía que existir en España un centro de donantes y controlar a su vez a los que aportan semen y óvulos. Un organismo que aún no existe, señala en sus reflexiones del libro la popular reportera.