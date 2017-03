Sello andaluz en lo nuevo de 'Into the Badlands'

La cadena AMC estrena esta noche, a partir de las 22.20, la segunda temporada de la serie de acción Into The Badlands, que cuenta con el sello del cineasta sevillano Paco Cabezas en varios capítulos de esta tanda tras haber participado en otra serie, Penny Dreadful, de terror, y haber debutado en 2014 con la película Tokarev, con Nicholas Cage. Into the Badlands la protagonizan Sunny y MK (Daniel _Wu y Aramis Knight), un guerrero y un joven que viajan juntos a través de una ficticia y peligrosa tierra feudal, en busca de la sabiduría. Las escenas de artes marciales hacen las delicias de los seguidores del género.