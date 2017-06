El Senado reprende por el retraso de la hora del 'prime time'

Los programas estelares de las principales cadenas coquetean con las once de la noche con los títulos de crédito. En la actual temporada el retraso en el comienzo de los contenidos de prime time ha alcanzado su hora más tardía. La 1 ha optado por estirar un programa de relleno como Hora punta y Antena 3 goza del liderazgo con El Hormiguero en una franja destinada a alargar la hora de marcharse a la cama al comenzar más tarde las series y películas. La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado una propuesta del PP, que insta al Gobierno a impulsar iniciativas "sobre la necesidad de adelantar el horario de los programas de televisión de máxima audiencia para favorecer el descanso y la conciliación familiar y laboral". En la oposición la propuesta popular ha sido mal recibida al entender que el Gobierno es responsable de la situación, al tener potestad en la dirección de RTVE, y al entender que no existe un ánimo real por enmendar la situación.

Series y películas que comiezan a las once de la noche... y más allá

Este pasado jueves la interminable gala de Supervivientes y la película de Antena 3, The Tourist comenzaron exactamente a las once de la noche. Nunca hasta ahora el prime time había comenzado en España tan tarde. Las privadas esgrimen razones publicitarias, para engordar con el retraso la cuota de audiencia. La 1, sin verse obligada a esas servidumbres, comenzó El Ministerio del Tiempo a las 22:57. Canal Sur es la más responsable en esta cuestión, seguida de La Sexta, que empieza sobre las 22:40. Cuatro se acerca también a las once. Este lunes Allí abajo realmente comenzó, tras una pausa a los pocos segundos, a las 22:56; All you need, 22:44, y el cine de La 1, a las 22:52.