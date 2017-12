Series para las fiestas

Para la mayoría Navidad es sinónimo de vacaciones, tiempo libre y reuniones con la familia y amigos. Además de las actividades típicas de estas fechas y de las compras navideñas, una buena forma de disfrutar del tiempo libre solos o en compañía es quedarse en casa, dejar a un lado el frío y las aglomeraciones, y ver una buena serie. Cada vez existen más opciones para todo tipo de públicos. A continuación, una selección de las mejores ficciones para disfrutar en pareja, en familia, con amigos, en soledad y para los más pequeños de la casa.

1. Series para ver en pareja.Cuando el amor y el romanticismo son los protagonistas de una serie no hay nada mejor que verla en pareja. El 25 de diciembre se estrena en Netflix la segunda temporada de Las chicas del cable, en la que cuatro chicas que trabajan en una compañía de teléfonos viven historias de amor de lo más diferentes. La primera temporada, compuesta por ocho episodios, también está disponible en la plataforma. Otra serie española repleta de amor es Velvet Colección. En Movistar+ se pueden ver los diez episodios de la primera temporada del spin off de Velvet en la que los personajes de Clara, Mateo, Jonás, Pedro, Marie, Elena y Sergio viven historias de lo más románticas. Sentimental y divertida. Así se puede definir The Good Doctor, serie que trata sobre un médico autista que tiene dificultades para relacionarse con los demás y ejerce su profesión pese a sus problemas. La serie de ABC, que ha sido todo un éxito en Estados Unidos, se puede ver en Movistar+. Otra serie idónea para ver en pareja es Once Upona Time, en la que personajes de cuentos tradicionales conviven en un universo paralelo. Las siete temporadas están disponibles en Netflix.

2. Series para ver con amigos.Las reuniones de amigos que comparten la afición de ver series son un buen plan para pasar el tiempo libre que deja la Navidad. Un género ideal para este tipo de veladas es la comedia. Un maratón de episodios de Big Bang es una apuesta segura para divertirse con los amigos. Disfrutar de la primera temporada de Paquita Salas en Netflix, donde en los próximos meses llegará la segunda, es altamente recomendable. Una alternativa a las risas es Stranger Things. En Netflix se encuentran las dos temporadas de una de las series más destacadas del año, en la que a raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos. Uno de los acontecimientos seriéfilos de 2017 fue el éxito de la séptima temporada de Juego de Tronos, disponible en HBO y Movistar+. La Navidad es una buena época para descubrir los Siete Reinos que han encandilado a espectadores de todo el mundo. Otra opción para ver con amigos es Star Trek: Discovery, disponible en Netflix. Se trata de la nueva etapa de la serie galáctica que hace unos meses cumplió cincuenta años.

3. Series para ver en familia.Encontrar series para disfrutar juntos adultos y jóvenes resulta complicado, pero no imposible. Una buena opción es The Crown, que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix. Este drama histórico narra las rivalidades políticas y los romances acaecidos durante el reinado de Isabel II desde 1956 a 1963. Otra de las recomendaciones para disfrutar entre personas de varias generaciones es la versión moderna de Doctor Who, disponible en Netflix. En esta serie de ciencia ficción el famoso doctor se enfrenta a alienígenas malvados y otros enemigos. Una ficción de aventuras y acción entretenida y fácil de ver es The Librarians, que se encuentra en Movistar+. Los personajes se dedican a proteger las reliquias mágicas repartidas por el mundo. Ideal para un plan familiar en esta época del año es Una serie de catastróficas desdichas, una adaptación de la exitosa saga de libros infantiles. En la serie de Netflix los huérfanos Baudelaire encaran toda suerte de retos y peligros y se enfrentan al malvado conde Olaf en su afán por descubrir los secretos de la familia.

4. Series para ver en soledad.Hay series que si se ven solos es mejor. Por las reflexiones a las que llevan o por las sensaciones que transmiten. Verlas en compañía puede resultar incómodo o hacer que se pierda el hilo de lo que está ocurriendo. En Movistar+ se encuentra la primera temporada de Vergüenza, una comedia ágil pero que hace honor a su nombre y provoca sensación de vergüenza ajena en el espectador por las situaciones que vive el protagonista. En la misma plataforma están disponibles los ocho episodios de La Zona. Es una serie que requiere tiempo para digerirla por la dureza de la trama ambientada en una región del norte de España devastada por un accidente nuclear. La miniserie de HBO Big Little Lies, ganadora de varios premios Emmy, también es una de las mejores opciones para ver en soledad ya que así el espectador se adentra mejor en los conflictos que viven las protagonistas. Con un buen reparto capitaneado por Nicole Kidman, cuenta la historia de varias mujeres madres de familia que luchan contra la violencia doméstica, el acoso escolar o la violación. También en HBO está disponible Westworld, uno de los éxitos del año. Las historias de esta serie de ciencia ficción que giran en torno a un parque de atracciones futurista y controlado por alta tecnología son complejas y no se puede perder detalle de lo que ocurre en cada episodio para entender la trama. Laberíntica también es Dark. Este thriller original de Netflix comienza con la desaparición de un niño que cuatro familias desesperadas tratan de entender a medida que van desvelando un retorcido misterio que abarca tres décadas.

5. Series para ver con niños.Para los más pequeños de la casa también hay series con las que disfrutar en Navidad. Para los jóvenes amantes de los superhéroes es recomendable The Flash. Cuando a Barry Allen le cae un rayo se despierta con un poder sobrenatural, una velocidad increíble. A partir de ahí tendrá que aprender a utilizar su poder y luchar en situaciones inesperadas. Otra de las propuestas para las vacaciones escolares es disfrutar de la serie de Nickelodeon 100 cosas que hacer antes de ir al Instituto en la que varios amigos adolescentes intentan aprovechar al máximo sus últimos días de colegio antes de comenzar una nueva etapa en el instituto. También son protagonistas los adolescentes en la serie Project Mc2, disponible en Netflix. En esta ficción la espía adolescente McKeyla se une a otras tres chicas muy inteligentes y se hacen agentes secretos que usan sus habilidades científicas y tecnológicas. Una propuesta diferente y muy interesante es Julie entre bambalinas, disponible en la misma plataforma. La veterana actriz Julie Andrews, creadora de la serie, recibe en plató a sus invitados, unas curiosas marionetas, y junto a ellos enseña a los más pequeños todo lo relacionado con las artes escénicas a través de talleres de lo más completos.

6. Series para los más navideños.Hay quien prefiere vivir la Navidad al cien por cien. En este caso lo mejor es optar por episodios especiales que series míticas hicieron para celebrar esta época del año y que ya forman parte de la historia de la televisión. Entre ellos El armadillo navideño de Friends, Sin blanca Navidad de Los Simpsons, Navidad Express de Modern Family, Navidad es solo una vez al año de Mad Men o White Christmas de Black Mirror.