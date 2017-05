Silvestre, inspirado por las Wachowski en lo nuevo de 'Sense8'

La segunda temporada de la serie Sense8 se estrenó el pasado viernes y Miguel Angel Silvestre agradece trabajar al mando de dos "cabecitas pensantes" como Lily y Lana Wachowsky, realizadoras de Matrix, lo que para el actor es una experiencia "muy inspiradora" en su carrera. La segunda entrega de la ficción, que tuvo un "episodio cero" para Navidad en el que todos los personajes se fundían en una orgía, contará con diez capítulos.

Silvestre, de 35 años y quien en esta producción de Netflix interpreta a Lito, un actor homosexual, considera que lo mejor de Sense8 es que expone a personas de todas las opciones sexuales desde el punto de vista de la celebración de su identidad, "no como personajes atormentados". También considera que esta serie ha hecho que mucha gente se sienta "acompañada" en lugares del mundo donde la libertad sexual no existe y "se lleva desde el silencio", algo que lamenta, y apunta: "No en todos los sitios es igual que en España".

La serie narra las historias de ocho personajes alrededor del mundo que están interconectados entre sí mentalmente y viven aventuras con el sello de la ciencia ficción clásica de las hermanas Wachowski, a las que el mundo conoció gracias a la trilogía Matrix.

El Duque -como se le conoce popularmente a raíz de su primer éxito televisivo-no escatima elogios para las directoras: "Están muy comprometidas con el mensaje, con la igualdad, con la empatía, con esa autenticidad, de alguna manera con mucho respeto de representar esos personajes en sus películas", dice. Su personaje sufría durante la primera temporada al intentar vivir su verdadera sexualidad y luego tuvo sus primeras escenas eróticas con su novio secreto, interpretado por el mexicano Alfonso Poncho Herrera, momento que se volvió viral.

En esta segunda parte el intérprete avisa de un momento muy especial tanto para él como para su personaje, una revelación que aguardan muchos seguidores de esta producción de Netflix y que se grabó durante la cabalgata del Orgullo Gay en Sao Paulo. "Este año, en Brasil, hay una escena en la que mi personaje da un discurso escrito por Lana Wachowski que es maravilloso y en donde él habla de su condición sexual", indica el artista, que se preparó para la escena viendo otro discurso, el que dio Lana Wachowski en San Francisco sobre los derechos humanos.

Miguel Angel Silvestre saltó a la palestra en España con la serie Sin tetas no hay paraíso (2008-2009), con el papel de El Duque, y cosechó un nuevo éxito al interpretar a Alberto Márquez, uno de los protagonistas de Velvet (2014-2016). Con una trayectoria llena de personajes rebosantes de testosterona, entrar en Sense8, donde reina la libertad sexual en todos sus sentidos, le cambió la vida. Gracias a ella, el camino de Silvestre se cruzó con el de Lily y Lana, antes conocidas como Larry y Andy, que se propusieron rodar una serie de acuerdo con sus principios. "Es muy interesante convivir con esas cabecitas pensantes, cómo ellas miran el mundo, porque son muy generosas a la hora de compartir lo que piensan", señala el castellonense sobre sus dos directoras.

De Lana destaca su búsqueda continua de la imperfección. Según señala, es famosa porque sus tomas pueden durar hasta veinte minutos y no quiere que los actores las ensayen. "A veces me da la escena en el último momento", dice Silvestre, una de las estrellas de moda de Netflix, que en los últimos meses tuvo que practicar de manera intensiva el acento colombiano. Y es que el actor forma parte también del elenco de la tercera temporada de Narcos, sin fecha de estreno aunque prevista para 2017, donde interpretará a Franklin Jurado, un hombre que lavará dinero para el cartel de Cali.

Silvestre afirma que era "fan de la serie" y se emocionó cuando vio que compartiría muchas de sus escenas con Pedro Pascal, al que admiraba desde el personaje de éste en Juego de tronos. Ambos entablaron amistad e, incluso, publicaron varias fotos juntos en redes sociales durante el rodaje. Al mismo tiempo se dijo a sí mismo que no podía "pedir más" cuando vio que le decía sus primeras líneas a Javier Cámara, el otro español que entrará en la nueva entrega de Narcos.

Después de la muerte del personaje principal, Pablo Escobar, Silvestre es consciente de que esos nuevos episodios generan dudas, pero considera que la gente se querrá "quedar". En concreto, revela que en el primer episodio "sucede algo en la trama que, desde dentro, se habla que es una de las cosas más atractivas que se han visto en esta producción. Silvestre puede leer hasta ahí, pero mantiene una sonrisa intrigante al hablar de su papel en Narcos, "modesto, pero determinante para la trama".