"Sky es la compañía de entretenimiento más grande de Europa"

España se sitúa a la cabeza de Europa con una de las ofertas más competitivas de contenidos televisivos de pago gracias a la reciente llegada de plataformas como Sky, que aterrizó en nuestro país el pasado mes de septiembre y continúa consolidando su presencia con cada vez más contenido y accesibilida. Esta plataforma presta servicio a 23 millones de clientes en siete países. En España ofrece quince de los canales de pago más vistos y junto a las cadenas en línea los suscriptores pueden disfrutar bajo demanda de más de 3.600 horas de series y películas y ver en diferido muchos de los episodios emitidos en los canales de pago. David Núñez explica cómo es el enfoque de su servicio.

Las series más demandadas de Sky son bien conocidas: 'The walking dead', 'Vikingos', 'Anatomía...', 'Big Bang"

-¿Qué es Sky y de qué manera podría explicarnos la diferencia respecto a otros servicios?

-Somos la única plataforma que ofrece canales en directo como Fox, AXN, TNT, Calle 13, Disney Junior, 15 por ahora; series y cine bajo demanda y contenido deportivo como LaLiga 1l2l3 TV, por sólo 10 euros al mes, sin necesidad de contrato. Lo que hacemos se centra en una ambición muy simple: entretenimiento sin límites, que es ampliar de forma sustancial y cualitativa el acceso de las familias a contenido de una forma sencilla y asequible. Somos la compañía de entretenimiento más grande de Europa y llegamos para ofrecer a los españoles un servicio de televisión de pago mucho más asequible, con una oferta muy atractiva.

-¿A qué público pretenden dirigirse? ¿Por qué es una buena propuesta para toda la familia?

-Tenemos una audiencia muy amplia ya que nuestra oferta de contenidos es muy variada y cubre todas las franjas de entretenimiento: comedia, acción, aventuras, animación, realities, deporte. Por un precio asequible se puede incrementar de forma muy considerable el entretenimiento con contenidos para las distintas generaciones.

-¿Por qué Sky elige España?

-Sky realizó un análisis de mercado para observar qué opciones de televisión tenían los españoles y se detectó que el entretenimiento de calidad estaba limitado a los grandes paquetes. Es cierto que puede ser interesante para algunas personas, pero evidentemente no para la gran mayoría. No podemos olvidar que dos tercios de los hogares españoles no cuentan aún con televisión de pago, datos que se alejan muchísimo de la media europea. Asimismo existe una creciente demanda de los consumidores por acceder y disfrutar de entretenimiento de calidad y a su medida. Es por lo que hemos querido lanzar una plataforma que dé respuesta a todo ésto, accesible para todos, y que sea una opción real para los consumidores españoles y una gran oportunidad de crecimiento para nosotros.

-¿Qué peso tiene el servicio bajo demanda en su plataforma? ¿Crecerá tanto este visionado en un futuro o mantendrán su posición los canales en línea?

-Ahora mismo podemos decir que el peso del contenido lineal es bastante similar al volumen de contenidos bajo demanda y también que el acceso al contenido se reparte en proporciones similares. Esto es sin duda un indicativo de que estamos ofreciendo un servicio que atiende a la demanda de nuestros suscriptores, por lo que seguiremos apostando por él en igual medida. El aspecto positivo es que Sky se adapta a diferentes formas de ver la televisión; puedes relajarte y disfrutar del contenido lineal ya programado u optar por la opción bajo demanda. Por éso este modelo híbrido es tan bien recibido.

-Cine, deporte, series ¿qué lugar ocupa cada principal contenido en su plataforma? ¿Hacia dónde se dirige el gusto del espectador?

-Tenemos un rango de contenidos muy amplio para llegar a todo tipo de consumidores. Para las familias la referencia es una mezcla de entretenimiento y contenido infantil. Para los fans de los deportes somos la única plataforma que ofrece LaLiga 1|2|3 TV por sólo 10 euros al mes incluyendo muchos más contenidos, algo que ha tenido muy buena acogida. En definitiva, tenemos algo para todos.

-¿Cuál sería su punto de vista sobre la evolución del mercado de la televisión?

-La industria televisiva está evolucionando a un ritmo vertiginoso. La llegada de nuevas plataformas ha supuesto un aumento muy importante de la oferta de contenidos de entretenimiento en España y los avances tecnológicos permiten una mayor accesibilidad, sobre todo a plataformas como la nuestra. A la gente le encanta el buen contenido y estamos viendo más personas que nunca que están dispuestas a pagar para acceder a ese contenido. A medida que las oportunidades y el mercado crecen, hay espacio para una amplia gama de proveedores de TV de pago, desde los servicios de streaming a menor precio, canales lineales y los servicios de televisión por satélite tradicionales más caros. Un número creciente de personas buscan una opción más flexible y es lo que Sky puede ofrecer.

-¿Qué papel juega la televisión de pago en la próxima década y en qué lugar estaría su empresa para esta evolución?

-Definitivamente nos estamos moviendo hacia un modelo de coexistencia. Para aquellos que prefieren ver una selección de canales, se ajusta el modelo más tradicional, mientras que el servicio bajo demanda se adapta mucho mejor a aquellos que prefieren consumir contenido de una sola vez cuando y donde quieren. Sky ofrece la convivencia de ambos. Este es un momento emocionante para estar en la industria de la TV en España. El desafío no es nuevo: es trabajar con el mejor talento al frente y detrás de la cámara para traer a los espectadores las mejores historias y permitirles consumirlas como ellos quieran. Ahí es donde Sky y los canales que llevamos tienen un lugar importante, ya sea con The Walking Dead, The Americans o Gomorra, tenemos una sólida trayectoria ofreciendo contenido de gran calidad.

-Han estrenado los primeros originals de Sky en España ¿qué podemos esperar próximamente?

-Sky es la compañía europea que más invierte en producción original y esto es sin duda una gran oportunidad para nuestros usuarios en España, que pueden disfrutar de contenido de gran calidad en exclusiva. En enero lanzamos la tercera temporada de la serie de éxito italiana Gomorra, que narra las andanzas del clan Savastano, la familia que lidera la Camorra en Nápoles. Acabamos de anunciar que estrenaremos la cuarta la próxima primavera. Estrenamos la primera temporada de Save Me en marzo y hemos anunciado que tendremos segunda. Éste es un drama inglés, creado y protagonizado por el actor Lennie James, que es un padre acusado de secuestrar a su propia hija. Para los próximos meses tenemos muchas novedades. Ya hemos anunciado que lanzaremos Patrick Melrose el próximo otoño, protagonizada por Benedict Cumberbatch y que trata de los intentos del aristócrata que da nombre a la serie por superar sus demonios internos y sus problemas con el alcohol, derivados de una infancia complicada. Contaremos con A Discovery of Witches, también original, en el último trimestre del año. Está basada en los trabajos de la académica Deborah Harkness. Cuenta la historia de la historiadora Diana Bishop, una bruja que vuelve al mundo de lo sobrenatural cuando descubre un manuscrito y se siente atraída por un vampiro enigmático. Catherine the Great llegará con Helen Mirren como Catalina II de Rusia, figura clave en la política del siglo XVIII, con toda su leyenda negra.

-¿De su catálogo, qué ficciones son las más demandadas? ¿Y cuáles son sus favoritas?

-Las series más demandadas son los títulos bien conocidos de los que todo el mundo habla: The Walking Dead, Vikingos, Anatomía de Grey o Big Bang, así como los infantiles Patrulla Canina y Dora la Exploradora. Estamos contentos de confirmar que series originales como Gomorra se sitúan al mismo nivel, nó solo en volumen de seguidores sino a la capacidad que tienen de generar una respuesta por parte de la audiencia. Y tenemos nuevas temporadas y series que se unen a la plataforma, como Vis a Vis en Fox, que llega de forma exclusiva el 23 de abril. Personalmente, me encantan los dramas oscuros. Gomorra la vi de una sentada. Mi favorita ahora es The Americans, que se emite Fox Life y la tenemos bajo demanda

-¿Aumentará la penetración de TV de pago en España según se atisba? ¿Por qué estamos tan lejos de Portugal, Francia?

-Está experimentando un crecimiento exponencial con la llegada de nuevas plataformas y con un cambio de conducta: todos queremos tener más acceso a contenido de calidad, consumimos más series y películas y somos más exigentes.

-¿A través de qué dispositivos se puede ver Sky?

-Nuestros usuarios pueden acceder a través de la web (www.sky.es); desde dispositivos móviles con la App; y en el televisor con Samsumg Smart TV, PlayStation o nuestra propia Smart TV Box. Estamos trabajando en otras televisiones inteligentes y nuevos dispositivos.