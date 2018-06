Sky presenta sus series de cara a la nueva temporada

Patrick Melrose, una serie protagonizada por Benedict Cumberbatch que se basa en las novelas sobre la clase alta británica de Edward St Aubyn, y El milagro, un drama de suspense escrito y dirigido por Niccolo Ammaniti, serán dos novedades de la próxima temporada y las dosgrandes apuestas de la plataforma Sky España para este otoño.

Así lo ha anunciado hoy la plataforma británica, controlada por Rupert Murdoch, que aterrizó en España en septiembre pasado y presta servicio a 23 millones de clientes en siete países europeos. Patrick Melrose ya tiene fecha de estreno, el 18 de septiembre. La ficción retrata la alta sociedad inglesa a la vez que rastrea la desgarradora e hilarante historia del protagonista, que transcurre entre el sur de Francia en los 60, Nueva York en los 80 y Gran Bretaña a principios de este siglo. En total serán cinco episodios, uno por cada novela, con guion de David Nicholls (Lejos del mundanal ruido, Siempre el mismo día) y dirigidos por Edward Berger, y recorrerán desde la traumática infancia de Melrose a su periodo de abuso de drogas y su recuperación.

El milagro es una serie italiana que supone el debut televisivo del conocido escritor italiano Niccolo Ammaniti (No tengo miedo, Tú y yo), con un drama de suspense de ocho episodios que combina política, religión y ciencia y que cuenta en su reparto con el español Javier Cámara en el papel de un peculiar científico.

La trama sucede en una Italia al borde de un referéndum que podría sacar al país de la Unión Europea. En ocho días, cuatro personajes entran en contacto con un "milagro" que cambiará sus vidas para siempre.

Sky ha anunciado también una tercera serie para este otoño, El descubrimiento de las brujas, basada en una novela de Deborah Harkness y que los responsables de la plataforma consideran "a medio camino entre Crepúsculo y Harry Potter". El reparto lo encabezan Matthew Goode (Downton Abbey) y Teresa Palmer.

Sky aterrizó en España en septiembre pasado con una oferta que incorporaba doce canales lineales de entretenimiento (MTV, Calle 13, Fox, TCM, SyFy, etc) y programación infantil (Disney, Nickelodeon), a los que recientemente han incorporado el canal AXN y el deportivo La Liga 123, dedicada a la Segunda División. En su catálogo de producciones originales figuran Gomorra, The Last Panthers y Save me, a las que se sumarán las tres anunciadas h en este miércoles. En 2019 lanzarán la histórica Catalina la Grande, sobre la reina rusa, una coproducción histórica con HBO protagonizada por Helen Mirren en el papel de la controvertida soberana.