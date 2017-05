Sobrevive la comedia de sofá y desembarcan más revisiones

Las principales cadenas de televisión en abierto en Estados Unidos, Fox, NBC, CBS, CW y ABC, afrontan esta semana los denominados upfronts, actos en los que comunicarán a sus anunciantes la configuración de su parrilla de cara a la próxima temporada. Son, por ello, días cruciales en la ficción televisiva en los que los canales informan qué series continuarán explotando sus tramas y qué otras desaparecerán. En cuanto a las renovaciones, se espera que haya pocas sorpresas. Las dos grandes comedias, The Big Bang Theory y Modern Family han sido renovadas, a pesar de las disputas salariales que los actores de ambas series mantienen con los responsables. En el caso de The Big Bang Theory, los cinco protagonistas (Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar y Kaley Cuoco) decidieron bajarse el sueldo para permitir, con ello, que Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) y Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) pudieran aumentar el suyo. Todo lo contrario ha ocurrido en Modern Family, cuyos intérpretes han logrado incrementar sus nóminas a cambio de extender su contrato durante otras dos temporadas más.

Por el momento, sólo Fox y NBC han presentado sus cambios y permanencias. En el caso de la primera, Son of Zorn, Pitch, APB, Making History, Sleepy Hollow y Rosewood se despedirán de la parrilla. Entre las novedades se encuentran la undécima temporada de Expediente X, así como 911, una nueva serie de Ryan Murphy con Angela Bassett. También el drama médico The Resident, y las comedias Ghosted y LA to Vegas. Además destaca entre todo la nueva serie de Marvel, The Gifted. Producida en asociación con Marvel TV, la serie de aventuras y familiar The Gifted narrará la emotiva historia de una pareja suburbana cuyas vidas corrientes colisionan tras el descubrimiento repentino de que sus hijos poseen poderes mutantes. Forzados a escapar hacia el exilio por culpa de un gobierno hostil, la familia encontrará ayuda por parte de una red subterránea de muantes y deberán pelear para sobrevivir. La serie cuenta con Stephen Moyer (True Blood), Amy Acker (Person of Interest), Natalie Alyn Lind (Gotham) y Percy Hynes White como la familia protagonista. Está escrita por Matt Nix y dirigida por Bryan Singer (X-Men). Otro estreno para el próximo otoño será The Orville, una revisión cómica de Star Trek creada y protagonizada por Seth McFarlane. El resto de novedades quedarían para la midseason.

NBC, por su parte, ha cancelado oficialmente Emerald City, The Blacklist Redemption, Powerless y Aquarius. Entre las novedades figuran dramas como Rise, sobre un instituto de actores creada por Jason Katims con Josh Radnor como protagonista, o la serie militar The Brave (antes conocido como For God and Country) con Anne Heche y Mike Vogel, quien que vuelve a la televisión tras La cúpula. Además está Good Girls, un drama con Mae Whitman como protagonista. En el apartado de comedias, A.P.Bio con Glenn Howerton, y no hay que olvidar la vuelta de Will & Grace, con doce nuevos episodios. Timeless, El Ministerio del tiempo estadounidense, ficción que fue cancelada en principio, finalmente tendrá segunda temporada tras pensárselo mejor la cadena.

El canal ABC, por su parte, se adelantó a los upfronts y, además de la renovación de Modern Family por al menos dos temporadas más, también ha adelantado ya el final de Scandal, la serie de Shonda Rhimes (creadora también de Anatomía de Grey) y protagonizada por Kerry Washington. Rhimes, al parecer, ha llegado a un acuerdo con la cadena para dar un digno desenlace a la ficción, de la que siempre dijo que no tendría tan largo recorrido como Anatomía... También se despedirá este año la comedia Uno para todas, con Tim Allen.