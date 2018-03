'Star Wars' tendrá una serie de personajes reales

El cineasta Jon Favreau, conocido por su labor de director en la saga del superhéroe Iron Man, será el encargado de escribir la primera serie de acción real basada en el universo de Star Wars, según anunció la web oficial de la saga galáctica propiedad de la factoría Diseny y será el principal atractivo de novedad de la plataforma de streaming de esta compañía que se lanzará en breve en todo el mundo. Favreau, que también ejercerá como productor ejecutivo de esta serie, es un viejo conocido de estos perosnajes ya que participó previamente en la serie de animación Star Wars: El ataque de los clones y ha sido pieza clave en la próxima película de la franquicia, Han Solo: Una historia de Star Wars.

"No podría estar más feliz de que Jon se suba a bordo para producir y escribir para la nueva plataforma directa al consumidor", aseguró la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. El universo de George Lucas fue adquirido por Disney, que ha rentabilizado de inmediato todo este potencial con nuevas producciones. "Jon aporta una perfecta mezcla de talento a la hora de escribir y producir y un gran conocimiento de este universo", añadió Kennedy, quien indicó que el proyecto dará la oportunidad a Favreau de trabajar con un grupo diverso de guionistas y directores para desarrollar esta serie que atraerá a buen seguro a millones de espectadores a la nueva plataforma de Disney.

"Si me dijeran cuando tenía once años que podría contar historias de Star Wars, no lo habría creído. Estoy deseando embarcarme en esta aventura tan excitante", ha anunciado Favreau, que inicio su relación con Disney con las películas Iron Man e Iron Man 2 y se extendió como productor ejecutivo en los filmes de Los Vengadores.

Actualmente Favreau prepara la versión en imagen real de El rey león, ambicionso proyecto de la multinacional audiovisual.