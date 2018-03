'Suits' llega hoy a AXN White

La serie que en los últimos meses ha ganado popularidad por contar con Meghan Markle, la prometida del príncipe Enrique de Inglaterra, entre sus protagonistas llega hoy a las once y media de la noche a AXN White en doble episodio. La cadena estrena Suits: La clave del éxito desde su primera temporada. De lunes a viernes emitirá dos episodios de la ficción protagonizada por Patrick J. Adams, Gabriel Macht, Gina Torres, Rick Hoffman, Sarah Rafferty y Meghan Markle. La historia comienza cuando Mike, un joven brillante a quien las malas compañías de la Universidad le han llevado a vivir en el límite de la legalidad, empieza a ganar dinero al presentarse por otros a los exámenes de ingreso en Derecho. Tras verse perseguido por la policía de Nueva York se colará por casualidad en uno de los bufetes más prestigiosos de Manhattan para esconderse. Allí conoce a Harvey Specter, que impresionado por el joven de memoria fotográfica, decidirá contratarle como ayudante a pesar de que Mike no sólo no ha estudiado en Harvard como exige el bufete, sino que ni siquiera tiene la licenciatura. Deberán trabajar por la justicia mientras ocultan su secreto a compañeros como Rachel Zane (personaje interpretado por Meghan Markle), una asistente legal con problemas de ansiedad que poco a poco se volverá muy cercana a Mike, o a su jefa Jessica. La serie está compuesta por siete temporadas y durante los años que lleva emitiéndose ha recibido críticas positivas por parte de rostros conocidos que salieron en defensa de quienes aseguraban que se trataba de una ficción demasiado plana. Además los millones de espectadores que han seguido la serie desde que comenzó en el año 2011 avalan su éxito.

En enero la cadena USA Networks anunció que la renovaba por una octava temporada que se pondrá en marcha próximamente. Además acaban de dar luz verde a un spin off de la ficción que estará protagonizado por Jessica Pearson, el personaje interpretado por Gina Torres. Los nuevos episodios de Suits llegarán con cambios. Entre ellos la salida de Patrick J. Adams y Meghan Markle. Ante estas ausencias el productor ejecutivo Aaron Korsh expresó en un comunicado que le gustaría "dar las gracias a Patrick y Meghan por sus contribuciones extraordinarias durante los últimos siete años. No solo han destacado en sus papeles como Mike y Rachel, sino que también son excelentes seres humanos. Son amados miembros de la familia de los Suits y les deseamos lo mejor en sus vidas". La salida de Meghan fue la más sonada. En octubre del año pasado, poco antes de anunciar su compromiso con el príncipe Enrique, la actriz anunció que dejaba la serie para centrarse en su nuevo papel como miembro de la Familia Real británica, una responsabilidad que no es compatible con su carrera en el mundo de la interpretación. Desde el primer momento el equipo de la serie apoyó su decisión y tan buena es la relación de la estadounidense con sus compañeros que no ha dudado en invitarlos a su boda, que tendrá lugar el 19 de mayo en la capilla del palacio de Windsor.