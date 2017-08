'Los Supersónicos' regresan convertida en comedia con actores

La cadena estadounidense ABC planea lanzar una nueva serie cómica con actores de carne y hueso basada en los recordados dibujos animados Los Supersónicos (The Jetsons), un clásico de la televisión en los años 60.

La serie original, producida por el estudio Hanna Barbera, duró una única temporada emitida en Estados Unidos entre los años 1962 y 1963, con una nueva tanda de episodios en los años 80 y una película que se exhibió en las salas de cine en 1990.

Los Supersónicos fueron la versión de la era espacial de Los Picapiedra, familia que vivía en la edad de piedra. Pese a su fugaz paso por la televisión, la peculiar familia del futuro no ha dejado de aparecer esporádicamente en especiales televisivos (especialmente mítico fue su loco encuentro con Los Picapiedra) y películas directas para vídeo o DVD.

Los Supersónicos se centraba en una familia integrada por el padre George, la madre Jane, sus hijos Elroy y Judy, su mascota (el perro Astro) y la robot Robotina (Rosie The Robot en inglés). La originalidad de esta producción radicaba en los gadgets futuristas que rodeaban a los protagonistas, como una cocina que preparaba platos con solo pulsar un botón y un coche volador que se transformaba en un maletín.

La trama estaba ambientado cien años en el futuro, lo que equivalía al año 2062 tomando en cuenta que su estreno se produjo en 1962. Si la nueva serie mantiene esta premisa, la nueva familia Supersónica vivirá en el año 2118.

Resulta difícil imaginar cómo hará la ABC para recrear los míticos inventos espaciales de Los Supersónicos con actores y en un estudio, aunque lo único cierto es que la cadena ha dado luz verde al proyecto para que se grabe, de momento, un único episodio piloto. No obstante es "muy probable de que termine siendo una serie en la programación de la cadena ABC o habrá sanciones", como explica The Hollywood Reporter . Robert Zemeckis, director de las míticas películas Regreso al futuro y Forrest Gump, será probablemente el productor ejecutivo de esta nueva serie, producida por Warner Bros, de la que todavía no se ha anunciado fecha de estreno ni tampoco qué actores formarán parte de su reparto fijo.

Sí se sabe que el piloto estará escrito por Gary Janetti, guionista de otras series cómicas de eficacia probada como Modern Family o Will & Grace, y será una comedia multicámara ambientada un siglo después de nuestra época. Los Supersónicos resucitarán más de 60 años después.