La TV china culmina con gran éxito su concurso en español

Nuestro idioma ha vuelto a ser protagonista en la televisión estatal china con la final de una nueva edición de su concurso en español, una lengua cada vez más popular en el gigante asiático. Ji Yuchen, un estudiante de traducción e interpretación de 26 años, logró el primer premio gracias a su dominio del español, tanto a nivel gramatical como de conversación, en un concurso extenuante en que se valoró también la capacidad de improvisación y de artes escénicas. Yuan Xiaoting, una traductora de 24 años, logró la segunda plaza mientras que Xiang Xicong, estudiante universitario de solo 20 años, quedó en tercer lugar.

"Lograr el primer premio es algo que no me había imaginado", dijo Yuchen, que mostró su "emoción" por el triunfo. "Lo que me gusta más de la lengua española es que me abrió el horizonte, me abrió la puerta hacia un mundo totalmente diferente", afirma este joven que fue profesor de chino en Chile durante tres años y aspira a ser traductor e intérprete en Naciones Unidas. "Lo más difícil es la pronunciación", añade.