Talento y polémica a raudales

Prometiendo mucho espectáculo y con el polémico Risto Mejide como nuevo miembro del jurado, la segunda edición de Got Talent debuta esta noche en la parrilla de Telecinco en sustitución del Cine 5 estrellas. Producido por Mediaset en colaboración con Fremantle y con Santi Millán repitiendo como presentador, el talent de variadas disciplinas y artistas internacionales se ubica los sábados, como en su primera edición, y contará con el mítico Simon Cowell, creador del formato, en una participación especial durante la fase de audiciones. Además, al menos esta primera semana, Mediaset probará su eficacia con una doble ración el martes por la noche, ocupando el lugar de Gran Hermano VIP: Límite 48 horas, en horas bajas en cuanto a audiencia, y compitiendo directamente con la principal apuesta de Antena 3 en el campo de la ficción esta temporada, la serie de Emilio Aragón, Pulsaciones, de la que se han emitido tan sólo dos capítulos. El grupo no confirma si el martes va a ser el día fijo para el concurso y lo único seguro de momento es que hará doblete esta primera semana.

GH VIP: Límite 48 horasfue la tercera opción de la noche la semana pasada en su primera entrega, con un 12,4% de share y 1.467.000 espectadores. Cifras muy por debajo de lo esperado por la cadena. Si el talent consiguiese elevar los datos de Telecinco, podría también dañar los resultados de su rival más directa, la serie Pulsaciones, que hasta ahora marca un 14,7% de share y 2.515.000 espectadores en Antena 3. Y si el anunciado estreno de El gran reto musical finalmente recae en el martes de La 1, podría enfrentarse también al nuevo concurso de TVE presentado por Eva González. Telecinco ubica así el programa de entretenimiento en la noche de los sábados, como alternativa a La Sexta Noche y al cine de Antena 3, en su afán por recuperar espectadores los fines de semana.

Si Cristina Ramos, con su potencia vocal, se convirtió en la ganadora de la primera edición, esta segunda promete nuevos números de piruetas, acrobacias, chistes, monólogos, bailes, canciones y personas con muchísimo talento dispuestas a darlo todo sobre el escenario. En las próximas entregas se suman, por tanto, nuevas disciplinas que todavía no habíamos visto sobre el escenario y más artistas internacionales. Durante las audiciones, que se desarrollarán a lo largo de las primeras siete galas, los números serán valorados por el jurado, formado por Risto Mejide, Jorge Javier Vázquez, Edurne y Eva Hache. Cualquiera de ellos podrá utilizar su botón rojo durante la actuación para detenerla si no es de su agrado. Si los aspirantes consiguen tres 'síes' pasarán a la siguiente fase del concurso, y sólo en caso de obtener uno de los cinco pases de oro les llegará la oportunidad de convertirse directamente en semifinalistas. Con respecto al botón dorado, esta temporada habrá más sorpresas que se darán a conocer a lo largo de las audiciones y que Santi Millán desvelará durante el transcurso del programa.

Finalizadas las audiciones y tras una larga jornada de visionado de todas las actuaciones que obtuvieron el sí, el jurado, a puerta cerrada, decidirá entre todos los elegidos quiénes merecen estar en las tres semifinales que Telecinco emitirá en directo y buscar el pase para la gran final, en la que se pondrá en juego un premio de 25.000 euros para el ganador.

Más de 5.000 personas de todas las edades y de todas las partes del mundo (Eslovenia, Rusia, Cuba, Marruecos, Italia, Francia, Escocia y Estados Unidos, entre otros países) se han presentado al casting del programa celebrado en Sevilla, con Santi Millán como maestro de ceremonias; en Madrid, con Eva Hache y Edurne al frente de las pruebas; y en Barcelona, con Risto.

Mejide, quien se estrena como miembro del jurado, recupera esta faceta tras su comentada salida de Operación Triunfo. De este formado destaca precisamente que "no prometemos a nadie un triunfo, prometemos decirle si tiene o no tiene talento". Jorge Javier Vázquez, por su parte, señala que, tras la experiencia de la primera edición, en ésta están siendo mucho más "estrictos". "Tenemos menos remilgos a la hora de decir 'no'. Esta vez hay un nivel muy alto", sostiene.

La primera entrega de esta segunda temporada de Got Talent España tendrá eata noche un espectacular arranque en el madrileño Teatro Nuevo Alcalá: grandes propuestas escénicas, arriesgadas acrobacias, distintos registros musicales, fusiones de música tradicional con estilos urbanos de baile, interpretaciones cómicas y sorprendentes números de magia que incluirán, por primera vez, mentalismo, hipnosis e incluso levitación.