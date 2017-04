Telecinco ata a Ana Rosa y ficha a Irene Junquera

Doce años después de su regreso a Mediaset la periodista Ana Rosa Quintana es uno de las figuras decisivas del grupo privado. La conductora del matinal de Telecinco ha ampliado el contrato de vinculación con la empresa audiovisual para proseguir en su trayectoria, líder de su franja, y reforzar la presencia de la productora que dirige y es presidenta, Cuarzo.

La que fuera presentadora de Veredicto en 1994, formato con el que regresó a la televisión de la mano de Telecinco, volvió a esta cadena en enero de 2005, fichando tras la marcha de María Teresa Campos a Antena 3, donde creció la figura de Quintana, en las tardes.

Esta ampliación de contrato se une en el mismo día que se conocía el fichaje de Mediaset de la contertulia Irene Junquera. Quien hasta ahora formaba parte de la mesa de Zapeando en La Sexta fue descubierta como portavoz de la audiencia en El chiringuito de Jugones, cuando era Punto pelota en Intereconomía, y pasó con el programa de Pedrerol a los canales de Atresmedia. Hace unos días Pedrerol despedía con cariño a la reportera en el programa nocturno, tras anunciarse que iba "a centrarse en el entretenimiento". Finalmente la respuesta final se producía este lunes cuando se supo que Junquera será la presentadora de All you need is love... o no junto a Risto Mejide y que podría recalar en el prime time de Telecinco. Este programa es la revisión actual de Lo que necesitas es amor, formato de éxito a mediados de los 90 en Antena 3. Irene viajará en la caravana. Ante la recuperación de este formato en Atresmedia se levantó a principios de esta temporada el espacio El amor está en el aire que supuso un fracaso sonado para Juan y Medio, que volvió a centrarse en las tardes de Canal Sur.

Irene Junquera trabaja también en la radio, en las tardes de Europa FM con Frank Blanco, labor que podría dejar si el contrato con Mediaset es de exclusividad. En el caso Quintana se revela como un contrato estratégico de uno de los grandes valores de Mediaset. La madrileña comenzó en la radio a mediados de los 70 y debutó en TVE en 625 líneas antes de conducir la última edición del Telediario en 1981. Tras dejar la pantalla de nuevo por la radio, en Antena 3, estuvo lejos de las cámaras durante casi quince años. El regreso fue de lo más fructífero, tras Veredicto y posteriormente, en Antena 3, con Extra Rosa y Sabor a ti. María Teresa Campos, a quien relevó, ha firmado también con Mediaset un nuevo contrato tras la polémica cancelación de Qué tiempo tan feliz.