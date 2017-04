Telecinco vuelve a ampliar su ventaja en audiencias

El prime time comienza cada vez más tarde, cada vez más al filo de las once de la noche para desesperación de muchos, y el consumo de televisión sigue descendiendo por la baja calidad de esos contenidos del horario estelar. Telecinco, después de recuperar el liderato en febrero, ha sido la cadena más vista de marzo, con diferencia, un 14%, gracias a su estrategia en los fines de semana con la incorporación de Pasapalabra, y con el fenómeno de La Voz kids los viernes. Antena 3, con cuatro noches de largometrajes, desciende a la espera de nuevos estrenos tras la Semana Santa, y cierra marzo con 13,2%, tras haber liderado en diciembre.

El descenso de intensidad en el duelo de las dos grandes privadas sostiene a La 1 sobre los dos dígitos, con un 10,3%, gracias a una mejora en la franja de tarde y un formato discutible como Hora punta, que viene maquillar las cifras en la espera del prime time.

En el duelo de los segundos canales, La Sexta se impone sólo por una décima 6,4%, sobre Cuatro, aunque ambas cadenas están por debajo de dos años atrás, con una mayor crispación en el ámbito político.

En el ámbito andaluz Telecinco y Antena 3 empatan con un 14,3%. La cadena de Atresmedia venía siendo la favorita del público en Andalucía en estos meses y la ventaja la ha perdido en estas semanas de transición. Canal Sur no levanta en la mañanas, con registros de menos del 4% de media en su oferta, y un prime time sin grades atractivos hace perder a la autonómica 3 décimas respecto a febrero, un 9,6% que se queda a medio punto de La 1 (9,1%), que repunta entre el público andaluz por la selección y la franja de sobremesa. Cuatro amplía su ventaja sobre La Sexta en el sur, con 6,4% y 6,1% respectivamente. Andalucía TV anota 0,4% y baja 1 décima frente a febrero cuando parecía que el segundo canal de la RTVA empezaba a mejorar.

A nivel nacional la temática más vista sigue siendo la habitual, FDF, con 2,9%, pero con descenso de espectadores que se reparten por otros canales menores de la TDT. Por encima de los 2 puntos, con evidencia de un aumento de la fragmentación en las noches, se encuentran Neox (2,4%), Divinity (2,3%), Nova (2,2%), 13 TV (2%) y Energy (2%). La 2 se mantiene en un 2,6%.

Cuatro partidos de fútbol copan lo más visto de marzo, con el Nápoles-Real Madrid de Champions, en Antena 3, ofrecido el martes 7, récord de la temporada, con 6,7 millones, 36,4%. A continuación se encuentra el amistoso Francia-España, el pasado martes en Telecinco, con casi 6 millones, 32%; y el encuentro de clasificación España-Israel, casi 4,9 millones.

El contenido no deportivo más visto fue la final de Tu cara me suena, el viernes 4 en Antena 3, con 4 millones de fieles, en una noche en que hasta el regreso de este espacio que solía ser de poco consumo. De ese tirón se beneficio ahora su relevo Tu cara no me suena todavía y sobre todo La Voz kids en Telecinco, que supera los 3 millones. A continuación, la serie Allí abajo, que regresó a Antena 3 (en la noche de más espectadores, los lunes), registró 3,8 millones en su estreno. Cuéntame cómo pasó, los jueves en La 1, es la otra serie que supera los 3 millones, listón que sólo supera entre los programas El Hormiguero, líder en la mayoría de jornadas laborables de marzo, y el mencionado La Voz kids. A Telecinco también le ha funcionado la reubicación de Deluxe en la noche de los sábados, frente a la rutina de un GH VIP que no ha contado con la fortuna de sus ediciones predecesoras. En cuanto a los informativos, recupera el primer lugar los de Telecinco, 2.069.000 (14,8%), con una diferencia de 47.000 espectadores por delante de los de La 1 (13,9). Telecinco es líder en la edición de noche de lunes a domingo y la pública en la de sobremesa de lunes a domingo.

Los españoles estuvieron 251 minutos (4 horas y 11 minutos) por persona y día en marzo, un descenso de 10 minutos respecto a febrero y 5 minutos menos que hace un año. El consumo on line aún es mínimo.