El 'spin off' de 'The Good Wife' tendrá segunda temporada

Cuando en mayo de 2016 se emitió el desenlace -tras siete temporadas- de The Good Wife, el vacío que dejó en su legión de seguidores fue inmenso. La serie protagonizada por Julianna Margulies, en el papel de Alicia Florrick, marcó una era en la cadena CBS por todo lo que representó. Esta producción sobre abogados, pleitos, litigios, demandas y denuncias no podía estar más pegada a la realidad, incluso a veces adelantándose a la misma. En una línea autoconclusiva, es decir, cada capítulo abría y cerraba un caso, no cejó en su intento de mostrar su sello de calidad semana tras semana, hasta convertirse en una de las ficciones más queridas de la parrilla americana tanto para el público como para la crítica. The Good Fight, su spin off, contiene la misma esencia pero es más incisiva y crítica. A poco tiempo de su estreno, acaba de ser renovada por una segunda temporada, que se emitirá en Movistar Series (dial 11) de Movistar+. De momento el próximo lunes se ofrecerá el sexto capítulo, disponibles todos ellos bajo demanda cada semana según emisión. Las siete entregas de The Good Wife también están disponibles en VOD en la misma plataforma, aunque The Good Fight puede verse también de forma completamente independiente sin conocer nada de su precuela.

The Good Fight surge con los mismos genes y propósitos que su predecesora. La magia vuelve a estar en manos de los creadores Michelle y Robert King, que ya demostraron sus habilidades durante los más de 150 episodios que duró The Good Wife. Creada para CBS All Access, el nuevo servicio bajo demanda de la cadena, sortean así la censura impuesta por la televisión pública; aunque, realmente, ésta nunca fue un verdadero problema para los King, quienes fueron bastante ingeniosos para de alguna manera "saltársela" en la anterior.

La serie no está protagonizada por una mujer, ni por dos, sino por tres grandes actrices: Christine Baranski, que tras su papel en The Good Wife capitanea este spin off; Rose Leslie (Juego de Tronos), la voz rasgada que sabía muchísimo más que Jon Snow; y, Cush Jumbo, compartió cierto protagonismo con Julianna Margulies en la última temporada de la ficción de Alicia Florrick. Ellas, con cierto aire provocador y reivindicativo, son el alma de la serie y saben como nadie romper con todos los estereotipos y tabúes. Por si fuera poco, esta producción guarda un cierto aroma anti-Trump, lo que, conociendo la habitual forma de trabajar de los King, siga suponiendo un mazo crítico contra el nuevo presidente de los Estados Unidos.