'The Terror', el Ártico más asfixiante de la mano de Ridley Scott

La fatídica historia de los buques HMS Erebus y HMS Terror, desaparecidos tras quedar atrapados en el hielo del Ártico, llega hoy (22.10) con The Terror, la nueva serie de AMC, en las plataformas de pago, protagonizada Jared Harris y producida por el cineasta Ridley Scott. La acción se inicia con un doble episodio.

Inspirada en hechos reales, la serie se ubica a mediados del siglo XIX y sigue la travesía de dos embarcaciones comandadas por John Franklin, que tenían como objetivo descubrir el último tramo del Paso del Noroeste y que recientemente fueron encontradas de forma fortuita en las aguas del Ártico. En un contexto de temperaturas extremas, aislados y atrapados en los confines de la Tierra y con una misteriosa y aterradora presencia acechándoles, la tripulación, que partió en 1845 desde Inglaterra, tuvo que hacer frente a multitud de problemas, en una lucha continua entre el ser humano y la naturaleza. "Es una serie de la que se puede esperar lo inesperado", apostilla Tobias Menzies (Outlander, Juego de Tronos), otro de los protagonistas, que acudió al preestreno en España junto a Jared Harris (Mad Men, The Crown).

La ficción pone de relieve el conflicto de la Inglaterra imperial con las tribus inuits

"Más allá de que sepamos lo que ocurre en relación a la narrativa, porque son hechos reales, el verdadero gancho está en la relación y evolución de los personajes. La serie aborda varios géneros como el histórico, el terror o el thriller psicológico pero fundamentalmente es una serie basada en los personajes", asegura Menzies. Harris añade que la historia está basada en hechos reales pero también en el libro de Dan Simmons y asegura que "en una época de reboots, secuelas y precuelas, The Terror es una historia nueva y fresca", con un guion "muy contenido e inteligente".

Los creadores de la serie, David Kajganich y Soo Hugh, vienen de participar en proyectos muy diferentes: el primero ha colaborado en guiones de películas como Cegados por el sol o Una historia real, mientras que el segundo tiene una trayectoria más vinculada a la televisión con proyectos como The Killing o La cúpula.

Tanto Menzies como Harris alabaron el trabajo en equipo de toda la producción y destacaron la "seguridad" que tenían los creadores en el proyecto, en el que se dejaba vía libre para escuchar las opiniones de los actores con respecto al guión, de forma que, según explican, consiguieron "hacer justicia al texto" y crear unos personajes "llenos de matices".

Harris desveló que en un principio la serie iba a ser una película dirigida por David Fincher y se mostró satisfecho de que no fuera así, ya que habría sido muy difícil reducir una historia de diez horas a una película de dos. "Si The Terror fuera una película, probablemente nos encontraríamos con una historia en la que un montón de marineros huyen de un monstruo y de eso no va esta historia", aclara. Para Harris, las partes más interesantes tienen que ver con el contexto del imperialismo del siglo XIX y cómo la corona británica estaba "exportando lo que ellos consideraban excepcionalmente británico a un entorno desconocido que no les estaba invitando a hacerlo".

El choque de civilizaciones, con la presencia de una tribu inuit, el conflicto jerárquico entre marineros y oficiales y la lucha por el poder centran otras de las tramas que sobresalen por encima de la presencia de la aterradora criatura.