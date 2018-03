'The Terror', Ártico inquietante

La cadena AMC, hogar de los zombis de The Walking Dead, redobla ahora su apuesta por la tensión y el misterio con el estreno de la serie The Terror, una historia de época inspirada en hechos reales protagonizada por Jared Harris (Mad Men) y con el sello de Ridley Scott como productor ejecutivo. Basada en una novela homónima de Dan Simmons, la serie, mezcla de La cosa y Master and Commander, se desarrolla en 1845, cuando un equipo de expedición de la Marina Real británica, que cruza el océano Glacial Ártico en busca del Paso del Noroeste, sufre el ataque de un misterioso depredador en aguas inexploradas.

El grupo, asolado por la inanición y enfermedades, tratará de sobrevivir a las condiciones meteorológicas adversas y la amenaza de esa criatura, pero pagará el precio de la arrogancia de la misión, la búsqueda de vías comerciales con China e India, frente al poder de la naturaleza.

"Cuando adaptas una obra así, quieres asegurarte de que captas los elementos que la gente ama del libro, pero también tratas de subvertir las cosas para crear una experiencia sorprendente y única", señala el creador de la serie, David Kajganich. Soo Hugh, productora ejecutiva y coguionista de la serie, apunta que "no es una historia sobre cómo los seres humanos se rebelan los unos contra los otros en las peores circunstancias, sino cómo la fraternidad y la amistad prevalecen en esos instantes".

La expedición en la vida real, que estaba compuesta por más de 120 miembros, desapareció de forma inexplicable, lo que ha generado numerosas teorías a lo largo de los años y aún sigue siendo uno de los grandes misterios de aquella época. De hecho, tras casi 175 años de búsqueda, los dos barcos en los que viajaban los marineros fueron encontrados de forma fortuita en las aguas del Ártico en 2014 y 2016.

"Sabíamos que no íbamos a tener un zombi detrás de cada árbol en este relato", explicó Kajganich, "así que teníamos que esparcir el horror y los sustos. En vez de depender de ellos, lo que queríamos era crear una atmósfera magnética y adictiva". Aunque parezca mentira, lo lograron construyendo todo el plató en el interior de un estudio en Budapest.

Harris interpreta a Francis Crozier, capitán del barco HMS Terror y el segundo al mando de la expedición, un capitán que ha tocado techo en la Marina y está desilusionado con la burocracia y los aires de grandeza de la armada. "Cuando leí el guión supe de inmediato que iba a estar en buenas manos", explica el actor británico. "Parte de la idea de la serie pasa por el choque entre las sociedades, la occidental y la inuit. Nosotros llegamos con toda nuestra arrogancia porque nos creemos los reyes del mundo y fracasamos estrepitosamente", agrega.

El resto del reparto lo completan Ciarán Hinds (al frente del navío Erebus), Tobias Menzies, Paul Ready, Adam Nagaitis Ian Hart, Trystan Gravelle y Nive Nielsen, una actriz inuit, escogida tras una extensa búsqueda, y que encarna a Lady Silence.

The Terror, compuesta por diez capítulos, se estrena el 3 de abril en AMC en España, en las plataformas de pago.