'The Walking Dead' se prepara para la guerra entre Negan y Rick

La semana pasada terminó la séptima temporada de la serie y sus seguidores ya esperan con ganas la octava. Una vez más The Walking Dead ha sido un éxito de audiencia en Fox pese a no ser la temporada más fuerte en cuanto a la trama se refiere. En los últimos capítulos las incógnitas han ido en aumento y la gran guerra esperada por todos no ha hecho más que empezar con una batalla entre el grupo de Negan y el de Rick, dejando las puertas abiertas al tan esperado enfrentamiento entre las comunidades. Muertes, traiciones, desapariciones, el regreso de algún personaje, menos zombies y más historias personales han compuesto una temporada que ha dejado algunas preguntas en el aire como cuál será el plan de Morgan en la guerra, si Gregory ha llegado al Santuario, o en qué bando se posicionará Eugene. La octava temporada, que todavía no tiene fecha de estreno, tiene el reto de resolver todas las dudas y volver a conquistar a los fans de la serie.

Hace unas semanas visitaron España de la mano de Fox Andrew Lincoln, Norman Reedus y Jeffrey Dean Morgan, los protagonistas de The Walking Dead, y el creador y director de efectos especiales de la ficción, Greg Nicotero, y aseguraron que nunca imaginaron que la serie se convertiría en un éxito tan grande como el que es hoy. Todos coincidieron en que estaban impresionados con la acogida de la ficción en nuestro país.