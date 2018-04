Vasile insta a la televisión en abierto a aprovechar las plataformas

El consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, ha pedido a sus accionistas "no entrar en pánico" ante la aparición de las nuevas plataformas de pago por contenido" y ha instado a aprovechar su presencia y "aprender a convivir" con ellas. "Es verdad que antes estábamos solos y que ahora hay otras cosas. No tenemos que tener miedo a lo que no conocemos", destacó Vasile en la junta de Mediaset.

Sobre un descenso en la cotización de la compañía el directivo interpreta que se ha generado en torno a la televisión "por factores más antropológicos que económicos o financieros, una corriente negativa", rechazando de plano que se cuestione el negocio. De ahí que para las nuevas plataformas Mediaset España ha comenzado a producir para Netflix o HBO, a través de algunas de sus productoras participadas, y han firmado contratos de venta de derechos de programas producidos por los canales del grupo. "Es el inicio de una nueva aventura, una nueva línea de negocio", destaca Vasile para aprovechar el momento.