'Velvet': del pequeño negocio a la franquicia

De la Alta Costura al prêt-à-porter, de los elegantes vestidos a los bikinis y las minifaldas, del Pausa a un nuevo bar, el Rialto, y de Madrid a Barcelona. Todos esos cambios llegarán a Velvet Colección en septiembre pero sin perder lo más importante, el "sabor Velvet". Así lo llama Teresa Fernández Valdés, productora ejecutiva de Bambú Producciones. Para Teresa es muy importante mantener el espíritu de las galerías pero modificar varios aspectos para dar un toque más moderno, todo sin que el espectador se sienta defraudado. Fernández Valdés cuenta que en esta nueva etapa han tenido que "aprender a adaptar cada capítulo a cincuenta minutos en lugar de mantener los setenta que duraba cada episodio en Antena 3", uno de los pocos requisitos que les ha solicitado Movistar+. La serie se encuentra ahora y hasta finales de agosto en plena fase de rodaje, una etapa en la que se mantiene el mismo buen ambiente que anteriormente, algo que siempre ha caracterizado a esta exitosa ficción.

Que se anuncie el final de una serie y meses más tarde se retome no es tarea fácil. Son muchos los aspectos que hay que reanudar. La mayoría del decorado de la anterior etapa se había vendido, por eso para este spin off han tenido que hacer una gran labor de decoración. Hay que tener en cuenta que la serie da un salto de cinco años con respecto a la anterior etapa, algo que influye en el color, la iluminación, el mobiliario, el vestuario y en la evolución de los personajes. La fachada de las nuevas galerías de Barcelona se ha modernizado, ahora tiene protagonismo el color negro y los escaparates son más sofisticados. La llegada de una colección prediseñada hace que en el interior de la tienda estén expuestas las prendas y que la Alta Costura solo quede en un pequeño taller. De las paredes de las galerías desaparecen los tonos suaves y amarillos y destacan los colores oscuros, sobre todo los azules. Los colores llamativos ahora están en las prendas, que se impregnan de verdes, rosas y amarillos y llegan estampados como los lunares. También ha cambiado gran parte del equipo técnico, ya que tanto para Movistar+ como para Bambú es muy importante que hubiera una nueva mirada. Gustavo Ron dirige esta nueva etapa de la serie y comenta que "hay un Velvet similar pero diferente, le hemos dado un nuevo look en el que los retoques tienen una importancia brutal para que todo quede muy elegante". Ron ha desvelado algunos detalles del rodaje como el cierre del parque Güell de Barcelona durante unas horas para la grabación de algunas escenas o el uso de ópticas anamórficas que aportan textura a la imagen.

La productora ya ha desvelado algunos de los detalles de la trama de la primera temporada de Velvet Colección, que estará compuesta por diez capítulos. El primer episodio comienza con un spot de la nueva colección. Para arrancar Ana Rivera (Paula Echevarría) y Clara (Marta Hazas) firman un acuerdo con una importante firma para traerla a España y la marca impone trabajar con su agencia de comunicación, algo que da entrada a nuevos personajes como la familia Godó. La salida de Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría de la serie, cuyos personajes estarán presentes pero en la distancia, da paso a nuevas historias y a la evolución de otras. La bailaora Carmela Cortés (Mónica Cruz) le pide a Raúl de la Riva (Asier Etxeandía) una reinvención de su vestuario, Elena (Megan Montaner) nada más llegar plantea introducir el bikini, Marie (Andrea Duro) llega de París para ser la mano derecha de Jonás (Llorenç González), aparece un nuevo galán (Fernando Guallar) y Manolito (Nacho Montes) regresa de Londres y aguantará las directrices de Pedro, su padre (Adrián Lastra). De quien no desvelan nada es de Rita (Cecilia Freire), aunque desde Bambú aseguran que en el primer episodio se entenderá qué ocurre con el personaje.