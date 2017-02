'Vente por sevillanas', a por su 31 temporada

Vente por sevillanas, el programa de Radiolé que difunde las novedades de este género sin olvidar los éxitos de años anteriores y los clásicos de toda la vida, arranca su edición número 31 el próximo lunes 6. Tras cumplir más de tres décadas ininterrumpidas en antena, el veterano espacio, conducido por Mila Ortiz, acompañará a sus oyentes hasta las mismas puertas de la Romería del Rocío, pues tiene previsto finalizar el 2 de junio. A lo largo de estos cuatro meses, la nueva temporada viene de la mano de una nueva sintonía creada por artistas del género. Este año el elegido ha sido Javi Fernández, de la compañía Sonografic, encargado de poner voz a la música que identificará al programa. Además, se amplía el número de emisoras que emiten Vente por sevillanas. La primera en incorporarse fue Radiolé Granada, y después le siguieron Radiolé Andalucía Centro (Osuna, Écija, Estepa), Radiolé Rocío (Almonte, Huelva), Radiolé de la Frontera (Sanlúcar de Barrameda, Jerez, Cádiz), Jaén, Almería, Radiolé Poniente también en Almería, y Radiolé Málaga. De forma que en la actualidad prácticamente toda Andalucía puede disfrutar de este espacio dedicado exclusivamente a las sevillanas y que se emite desde el año 1986.

Su conductora, Mila Ortiz, destaca el resurgimiento de este género que se está experimentando en los últimos años después de una "mala racha", a finales de los 90, en los que cayó en picado su popularidad. "Las sevillanas no es un género de escasa calidad que sólo lo escucha la gente de clase social baja, vamos, las Maris mientras están limpiando en casa. Durante mucho tiempo fue un género denostado, residual, sin valor... afortunadamente se ha vuelto a recuperar su valor como crónica social de lo que ocurre en España y en Andalucía, como una rama más del flamenco", señala la presentadora. "Como cualquier género, hay algunas con calidad musical y vocal, y otras que no. Pero no se puede meter todo en el mismo saco", añade la periodista.

De ahí precisamente que en Vente por sevillanas se incida en la aparición de nuevos artistas y temas, a fin de poner de manifiesto que el género sigue muy vivo en la cultura musical andaluza. "Paco Candela, por ejemplo", comenta Ortiz, " está en el puesto 11 ó 12 en el ranking de discos más vendidos. Me parece que justo por debajo de Bruno Mars". En su programa también se buscan sevillanas diferentes, como una cantada por Sergio y Estíbaliz en su día o el disco de sevillanas de Miguel Poveda del año pasado. También incluye entrevistas, actuaciones en directo y curiosidades, como unas sevillanas escritas en Estados Unidos.